Czas na rewanż! Tak wyglądała walka o złoto PlusLigi w ubiegłym sezonie

W poprzednim sezonie Bogdanka LUK Lublin niespodziewanie wywalczyła mistrzostwo PlusLigi, pokonując w finałowej rywalizacji Aluron CMC Wartę Zawiercie 3-1 w meczach (3:0, 3:0, 1:3, 3:0). Z kolei po brązowe medale sięgnęli zawodnicy PGE Projektu Warszawa, którzy w serii o trzecie miejsce ograli JSW Jastrzębski Węgiel 3-0 (3:0, 3:1, 3:2).

Dla ekipy z Lublina był to historyczny, pierwszy tytuł mistrzowski w dziejach klubu.

W obecnych rozgrywkach PlusLigi historia zatoczyła koło - w wielkim finale o złoto ponownie powalczą siatkarze Bogdanki oraz Aluron CMC Warty.

Transmisja pierwszego finałowego meczu PlusLigi pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie a Bogdanką LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

Jak siatkarze ekipy z Lublina sięgnęli po historyczne mistrzostwo Polski w ubiegłym sezonie? Zobacz skróty finałowych meczów:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport