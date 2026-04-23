Dramat obrońcy Realu Madryt! Kontuzja tuż przed mistrzostwami świata

We wtorek Militao rozegrał 45 minut przeciwko Deportivo Alaves. Pod koniec pierwszej połowy zmienił go Niemiec Antonio Ruediger.

- Po badaniach przeprowadzonych w czwartek przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Edera Militao zdiagnozowano uraz mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze - poinformował hiszpański klub.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda nowym selekcjonerem reprezentacji? To pokłosie braku awansu na MŚ

To kolejna kontuzja brazylijskiego obrońcy, który ze względu na zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie opuścił wiele meczów w sezonie 2023/24 i 2024/25. Według amerykańskiej stacji ESPN będzie mógł zagrać w mistrzostwach świata w Ameryce Północnej, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca.

Militao od 2018 roku rozegrał 38 meczów i strzelił dwa gole w reprezentacji Brazylii, która przed mundialem ma zaplanowane sparingi z Panamą (31 maja) i Egiptem (7 czerwca).

"Canarinhos" zajmują obecnie szóste miejsce w rankingu FIFA. W grupie C zmierzą się z Marokiem, Haiti i Szkocją. Pięciokrotni mistrzowie świata rozpoczną udział w mistrzostwach świata 13 czerwca od meczu z Marokiem na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.

PAP