Dramat Yamala. Kontuzja tuż przed mundialem. Opuści MŚ?

Czołowy piłkarz Barcelony i reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal musi pauzować z powodu kontuzji uda, co stawia pod znakiem zapytania jego udział w pierwszej fazie mundialu w Ameryce Północnej. Przerwa w grze może potrwać około sześciu tygodni, szczegóły będą znane po badaniach.

Piłkarz Lamine Yamal z numerem 10 na plecach, obejmowany przez trenera Hansiego Flicka.
fot. PAP/EPA
Hansi Flick pociesza kontuzjowanego Lamine'a Yamala

Yamal doznał urazu w środowym meczu hiszpańskiej ekstraklasy z Celtą Vigo, wygranym przez gospodarzy 1:0. W 40. minucie wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył, ale tuż po strzale z 11 metrów położył się na murawie i zgłosił problemy zdrowotne. Nie był w stanie kontynuować gry, wkrótce potem został zmieniony.

 

Według ESPN, piłkarz doznał zerwania ścięgna udowego. Pełna diagnoza będzie znana po badaniach w czwartek.

 

- Musimy poczekać i zobaczyć, co się stało. Coś na pewno jest, on to poczuł. Nie zszedłby z boiska bez powodu po strzelonym golu - powiedział trener Barcelony Hansi Flick.

 

- Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale musimy poczekać do czwartku - dodał.

 

Jak pisze El Mundo Deportivo, powołując się na lekarzy, przy tego typu kontuzjach pauzuje się około sześciu tygodni.

 

Reprezentacja Hiszpanii rozegra swój pierwszy mecz w mistrzostwach świata 15 czerwca - z Republiką Zielonego Przylądka w Atlancie. Jej kolejnymi rywalami będą Arabia Saudyjska i Urugwaj.

PAP
