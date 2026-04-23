Dramat Yamala. Kontuzja tuż przed mundialem. Opuści MŚ?

Yamal doznał urazu w środowym meczu hiszpańskiej ekstraklasy z Celtą Vigo, wygranym przez gospodarzy 1:0. W 40. minucie wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył, ale tuż po strzale z 11 metrów położył się na murawie i zgłosił problemy zdrowotne. Nie był w stanie kontynuować gry, wkrótce potem został zmieniony.

Według ESPN, piłkarz doznał zerwania ścięgna udowego. Pełna diagnoza będzie znana po badaniach w czwartek.

- Musimy poczekać i zobaczyć, co się stało. Coś na pewno jest, on to poczuł. Nie zszedłby z boiska bez powodu po strzelonym golu - powiedział trener Barcelony Hansi Flick.

- Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale musimy poczekać do czwartku - dodał.

Jak pisze El Mundo Deportivo, powołując się na lekarzy, przy tego typu kontuzjach pauzuje się około sześciu tygodni.

Reprezentacja Hiszpanii rozegra swój pierwszy mecz w mistrzostwach świata 15 czerwca - z Republiką Zielonego Przylądka w Atlancie. Jej kolejnymi rywalami będą Arabia Saudyjska i Urugwaj.

PAP