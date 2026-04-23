Estimet Rocky Boxing Night 24. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w sobotę, 25 kwietnia, w Kościerzynie odbędzie się gala Estimet Rocky Boxing Night 24. W walce wieczoru tego wydarzenia kibice zobaczą starcie w wadze ciężkiej pomiędzy Kacprem Meyną oraz Anthonym Wrightem. Gdzie obejrzeć galę? Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.
W walce wieczoru zbliżającej się gali Meyna skrzyżuje rękawice z doświadczonym Wrightem. Stawką pojedynku będzie pas międzynarodowego mistrza Polski, którego będzie bronił 26-letni pięściarz. Dla Polaka będzie to osiemnasty występ w karierze, z czego dotychczas przegrał zaledwie raz. Jego rywal ma na swoim koncie niemal dwukrotnie więcej stoczonych pojedynków na zawodowych ringach i jest od Meyny starszy o 13 lat.
Równie ciekawie zapowiada się starcie Mateusza Polskiego z Igorem Prygą. W tym przypadku stawką będą pasy WBC Baltic Silver oraz mistrza Polski. Obaj zawodnicy stoczyli dotąd na zawodowych ringach po 11 walk i obaj zanotowali zaledwie po jednej porażce.
Na karcie walk pojawią się również między innymi: Łukasz Puczyński, Filip Wąchała oraz Adrian Domalewski.
Karta walk gali Estimet Rocky Boxing Night 24
Main event:
Kacper Meyna (16-1) - Anthony Wright (21-7-1) - walka o pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej
Co-main event:
Mateusz Polski (10-1) - Igor Pryga (10-1) - walka o pasy WBC Baltic Silver oraz mistrza Polski w wadze półśredniej.
Karta główna:
Adrian Domalewski (4-0) - Yasir Ahmed Malik (12-7-1)
Łukasz Puczyński (8-1-1) - Bernard Plavec (2-3)
Filip Wąchała (4-0) - Frantisek Horvat (4-11)
Vitalii Burlak (2-0) - Jakub Sosiński (8-14-1)
Damian Tymosz (7-3-1) - Yilber Trujillo (1-3)
Lukasz Zyguła (0-0) - Michał Malicki (2-10)
Gdzie obejrzeć galę Estimet Rocky Boxing Night 24?
Gala Estimet Rocky Boxing Night 24 odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia. Transmisja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.