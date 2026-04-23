Estimet Rocky Boxing Night 24. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Już w sobotę, 25 kwietnia, w Kościerzynie odbędzie się gala Estimet Rocky Boxing Night 24. W walce wieczoru tego wydarzenia kibice zobaczą starcie w wadze ciężkiej pomiędzy Kacprem Meyną oraz Anthonym Wrightem. Gdzie obejrzeć galę? Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.

Plakat gali bokserskiej Estimet Rocky Boxing Night 24 z datą 25.04.26 i miejscem Kościerzyna.
fot: Facebook/Rocky Boxing Night
Gdzie obejrzeć galę Estimet Rocky Boxing Night 24?

W walce wieczoru zbliżającej się gali Meyna skrzyżuje rękawice z doświadczonym Wrightem. Stawką pojedynku będzie pas międzynarodowego mistrza Polski, którego będzie bronił 26-letni pięściarz. Dla Polaka będzie to osiemnasty występ w karierze, z czego dotychczas przegrał zaledwie raz. Jego rywal ma na swoim koncie niemal dwukrotnie więcej stoczonych pojedynków na zawodowych ringach i jest od Meyny starszy o 13 lat.

 

Równie ciekawie zapowiada się starcie Mateusza Polskiego z Igorem Prygą. W tym przypadku stawką będą pasy WBC Baltic Silver oraz mistrza Polski. Obaj zawodnicy stoczyli dotąd na zawodowych ringach po 11 walk i obaj zanotowali zaledwie po jednej porażce.

 

Na karcie walk pojawią się również między innymi: Łukasz Puczyński, Filip Wąchała oraz Adrian Domalewski.

Karta walk gali Estimet Rocky Boxing Night 24

Main event:

 

Kacper Meyna (16-1) - Anthony Wright (21-7-1) - walka o pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej

 

Co-main event:

 

Mateusz Polski (10-1) - Igor Pryga (10-1) - walka o pasy WBC Baltic Silver oraz mistrza Polski w wadze półśredniej.

 

Karta główna:

 

Adrian Domalewski (4-0) - Yasir Ahmed Malik (12-7-1)

Łukasz Puczyński (8-1-1) - Bernard Plavec (2-3)

Filip Wąchała (4-0) - Frantisek Horvat (4-11)

Vitalii Burlak (2-0) - Jakub Sosiński (8-14-1)

Damian Tymosz (7-3-1) - Yilber Trujillo (1-3)

Lukasz Zyguła (0-0) - Michał Malicki (2-10)

Gala Estimet Rocky Boxing Night 24 odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia. Transmisja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 