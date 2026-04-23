Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Czas na kolejny odcinek magazynu Handball Arena. Program o godz. 21 na Polsatsport.pl i na naszym kanale YouTube, a o 23 - w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.

Grafika promująca program "Handball Arena" z sylwetkami zawodników piłki ręcznej na niebieskim tle z logo programu.
W Orlen Superlidze rozpoczęła się faza play-off, równolegle trwa zacięta walka o utrzymanie. W najbliższym odcinku Handball Arena przeanalizujemy spotkania z poprzednich dni. Wrócimy również do zmagań w Kaliszu, gdzie w ubiegły weekend zawodnicy Orlen Wisły Płock wywalczyli Puchar Polski.


W części poświęconej piłkarkom ręcznym porozmawiamy z Romaną Roszak. Jej klub, KRASOŃ MKS Piotrcovia zapewnił sobie ostatnio brązowy medal Orlen Superligi Kobiet. Kolejny odcinek Szefowej Superligi zapowie Mateusz Stefanik.


Gośćmi Iwony Niedźwiedź będą Krzysztof Bandych, Artur Siódmiak oraz wspomniana Romana Roszak.


Transmisja programu w piątek 24 kwietnia od 21 na Polsatsport.pl oraz na Youtube Polsatu Sport, a od 23.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

