Jak będzie wyglądał skład Norwidu Częstochowa w nowym sezonie? "Pracujemy nad tym"

Siatkówka

Prezes Norwidu Częstochowa Łukasz Żygadło przyznał, że nie spodziewał się, że sezon PlusLigi tak się potoczy. W środę Polska Liga Siatkówki ogłosiła, że mimo zajęcia ostatniego miejsca zespół z Częstochowy pozostanie w elicie po wycofaniu się z rozgrywek Jastrzębskiego Węgla.

Portret mężczyzny w białej koszulce sportowej.
fot. PAP
Z tej okazji w czwartek z dziennikarzami spotkali się przedstawiciele częstochowskiego klubu występującego w ekstraklasie pod nazwą Steam Hemarpol Politechnika - Żygadło i prokurent Krzysztof Wachowiak.

 

Pierwszy z nich wyraził radość, że mimo niekorzystnego wyniku sportowego udało się utrzymać PlusLigę w Częstochowie, a także podziękował kibicom, sponsorom, partnerom i mediom za wsparcie w kończącym się sezonie.

 

- Mało kto się spodziewał, że ten sezon tak się potoczy. Trudno wskazać jedną, główną przyczynę naszych niepowodzeń - to jest sport, takie rzeczy się zdarzają. Ale widzimy wiele elementów, które musimy poprawić. Mieliśmy oczywiście chwilę zwątpienia co do tego, czy mimo wszystko warto walczyć o miejsce w ekstraklasie, ale mamy mocne zaplecze w drużynach młodzieżowych, a dla nich zespół seniorski grający w PlusLidze daje wielką motywację, jest prawdziwym motorem napędowym - podkreślił prezes.

 

- Okazuje się, że jeden plus jeden nie zawsze jest dwa. Doświadczyliśmy tego w bardzo brutalny sposób i wyciągamy z tego wnioski, bo Częstochowa zasługuje na siatkówkę na najwyższym poziomie. Chcemy zbudować zespół tak, by sytuacja z tego roku już się nie powtórzyła. Korzenie Norwida to szkolenie młodzieży, a w naszych grupach młodzieżowych drzemie duży potencjał - dodał Wachowiak.

 

Niewyjaśnione są jeszcze sprawy kadrowe. Żygadło prosił jeszcze o cierpliwość w tej kwestii.

 

- Pracujemy nad tym. Przyjdzie odpowiedni moment, wtedy będziemy informować - powiedział.

 

Wiadomo, że pracę w Częstochowie zakończył trener Ljubomir Travica, ale jego następca nie jest jeszcze znany.

 

Prezes Żygadło nie chciał też potwierdzić, czy w klubie pozostaną wszyscy zawodnicy, którzy mają ważne kontrakty.

 

Siatkarzy Norwida na spotkaniu reprezentował Daniel Popiela, który podziękował za wsparcie częstochowskim kibicom.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁUKASZ ŻYGADŁOPLUSLIGASIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 