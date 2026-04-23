Kiedy mecze Polaków na MŚ w hokeju na lodzie 2026?
Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Grupowymi rywalami biało-czerwonych będą kolejno Ukraina, Francja, Kazachstan, Japonia i Litwa. Wszystkie mecze Polaków rozegrane zostaną w Sosnowcu. Stawką zawodów będzie awans do Elity - awansują dwie najlepsze drużyny. Kiedy mecze Polski w hokeja? Sprawdź terminarz meczów Polaków na MŚ 2026.
MŚ w hokeju na lodzie 2026. Mecze Polski. Kiedy grają Polacy? O której godzinie?
Terminarz MŚ w hokeju na lodzie 2026. Mecze Polski:
2 maja
12.30 Japonia – Francja
16.00 Litwa – Kazachstan
19.30 Polska – Ukraina
