Klamka zapadła! Uczestnik mistrzostw świata ogłosił nowego trenera

Donis od 2021 roku pracuje w saudyjskich klubach. Ostatnio prowadził Al Khaleej Saihat - zespół, który zajmuje 11. miejsce w Saudi Pro League. 56-latek wcześniej trenował m.in. Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki, APOEL Nikozja, AEK Ateny czy Maccabi Tel Awiw. Zdobył mistrzostwo i Pucharu Cypru, Puchar Grecji oraz Puchar i Superpuchar Arabii Saudyjskiej.

- Ma bogate doświadczenie w lidze saudyjskiej, co zwiększa jego zdolność do szybkiej adaptacji - napisano w oświadczeniu Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej (SAFF).

Donis zastąpił Renarda, który niedawno zakończył swoją drugą kadencję jako selekcjoner reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Najpierw prowadził ją w latach 2019-23. Jego drużyna awansowała na mistrzostwa świata w Katarze. W fazie grupowej wygrała 2:1 z późniejszym zwycięzcą mundialu - Argentyną. Następnie przegrała z Polską 0:2 i Meksykiem 1:2.

Francuz wrócił do Rijadu w październiku 2024 roku i zastąpił Włocha Roberto Manciniego. Pod koniec marca Renard znalazł się pod presją po porażkach w meczach towarzyskich z Egiptem (0:4) i Serbią (1:2).

Arabia Saudyjska rozpocznie swój udział mistrzostwach świata 15 czerwca meczem z Urugwajem. W grupie H zagra również z Hiszpanią i Republiką Zielonego Przylądka.

PAP