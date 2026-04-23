Lavarini zdradził kulisy powołań. "Niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie"

Pierwsze zgrupowanie kadry w sezonie 2026 rozpocznie się 4 maja w Wałczu. Kolejnym etapem będzie turniej towarzyski we Włoszech, który odbędzie się w dniach 22-24 maja.

- W pierwszej części zgrupowania weźmie udział 17 zawodniczek, a kilka dni potem dołączą zawodniczki, które najpóźniej skończyły sezon klubowy. Z większością zawodniczek uzgodniłem dwa tygodnie odpoczynku przed rozpoczęciem prac z reprezentacją - powiedział Lavarini.



Po zakończeniu zmagań w Italii reprezentacja Polski uda się na pierwszy tydzień Ligi Narodów, który rozegra w Chinach. Imprezą docelową będą natomiast mistrzostwa Europy pod koniec sierpnia.



- Podczas tworzenia tej listy, jak wiecie, musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach - zdradził szkoleniowiec.



- Nie lubię wchodzić w szczegóły dotyczące powodów, dla których zawodniczki nie przyjmują powołań do reprezentacji. Po pierwsze dlatego, że uważam za uczciwe, aby pewne powody czy rozmowy pozostały między mną a zawodniczkami ze względu na ich prywatność, a także dlatego, że nie chcę podsycać kontrowersji. To jest zasadniczy powód - dodał Włoch.



