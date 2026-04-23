Legenda nowym selekcjonerem reprezentacji? To pokłosie braku awansu na MŚ

Marek Hamsik znajduje się na celowniku słowackiej federacji i ma duże szanse na zostanie nowym selekcjonerem drużyny narodowej. Jak donosi włoski dziennikarz Nicolo Schira, były wieloletni kapitan kadry może przejąć zespół po nieudanej walce o awans na mistrzostwa świata.

Słowacki Związek Piłki Nożnej intensywnie szuka następcy Francesco Calzony. Włoski szkoleniowiec pożegnał się z posadą po tym, jak prowadzona przez niego reprezentacja odpadła w barażach z Kosowem (3:4) i ostatecznie nie wywalczyła przepustki na tegoroczny mundial.

 

Jak ustalił Schira, działacze federacji poważnie rozważają powierzenie misji odbudowy zespołu właśnie Hamsikowi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Romano przekazał najgorsze! Talent Barcelony zerwał więzadła

 

Była gwiazda włoskiego SSC Napoli w przeszłości rozegrał w narodowych barwach rekordowe 138 spotkań, w których zdobył 26 bramek, co czyni go jednocześnie najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Słowacji. Po przejściu na sportową emeryturę postanowił zająć się szkoleniem młodzieży, a od dłuższego czasu współpracuje również z pierwszą reprezentacją, pełniąc w niej funkcję kierownika drużyny.

 

Według medialnych doniesień, jeszcze w marcu 38-latek nie brał pod uwagę tak szybkiego awansu na głównego szkoleniowca, jednak w ostatnim czasie jego podejście uległo zmianie.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Atalanta - Lazio. Skrót meczu
