Legenda nowym selekcjonerem reprezentacji? To pokłosie braku awansu na MŚ

Słowacki Związek Piłki Nożnej intensywnie szuka następcy Francesco Calzony. Włoski szkoleniowiec pożegnał się z posadą po tym, jak prowadzona przez niego reprezentacja odpadła w barażach z Kosowem (3:4) i ostatecznie nie wywalczyła przepustki na tegoroczny mundial.

Jak ustalił Schira, działacze federacji poważnie rozważają powierzenie misji odbudowy zespołu właśnie Hamsikowi.

Była gwiazda włoskiego SSC Napoli w przeszłości rozegrał w narodowych barwach rekordowe 138 spotkań, w których zdobył 26 bramek, co czyni go jednocześnie najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Słowacji. Po przejściu na sportową emeryturę postanowił zająć się szkoleniem młodzieży, a od dłuższego czasu współpracuje również z pierwszą reprezentacją, pełniąc w niej funkcję kierownika drużyny.

Według medialnych doniesień, jeszcze w marcu 38-latek nie brał pod uwagę tak szybkiego awansu na głównego szkoleniowca, jednak w ostatnim czasie jego podejście uległo zmianie.