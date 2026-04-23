MotoGP: Grand Prix Hiszpanii. Transmisja TV i stream online
Po blisko miesiącu przerwy, spowodowanej zmianą terminu rundy w Katarze, już w najbliższy weekend ruszy ponownie karuzela MotoGP. Tradycyjnie sezon w Europie otworzy Grand Prix Hiszpanii na torze Jerez. Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi dostępne na będą na polsatsport.pl, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat BoxGo.
Początek rywalizacji w tym roku zdominował Marco Bezzecchi, który wygrał wszystkie trzy wyścigi GP od początku roku. Co więcej wygrał ostatnie pięć wyścigów niedzielnych z rzędu, w których prowadził wszystkie okrążenia od startu do mety. Takie osiągnięcia ustawiają go w jednym szeregu z największymi sławami naszego sportu - Valentino Rossim, Marciem Marquezem, Giacomo Agostinim, Mikiem Hailwoodem, Johnem Durteesem i Geoffem Duke'em.
Zeszłoroczny mistrz świata, trapiony kontuzją, która ciągnie się od zeszłego roku, ma nadzieję na powrót w pełni sił, na tor na którym święcił triumfy, ale także na tor, który wyeliminował go na wiele miesięcy. Ducati i Marquez muszą odrobić lekcję, by zatrzymać producenta z Noale, którego zawodnicy zajmują dwie pierwsze pozycje w klasyfikacji generalnej mistrzostw.
Wciąż czekamy natomiast na rozstrzygnięcia kontraktowe, które zatrzymane są brakiem umów promotora mistrzostw z producentami. Kiedy nastąpi przełom, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że niespodziewanie do ekipy fabrycznej Yamahy ma dołączyć Ai Ogura. Niewątpliwie jest to niespodzianka, choć wciąż potrzebująca oficjalnego potwierdzenia.
Przejdź na Polsatsport.pl
Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi dostępne na będą na polsatsport.pl, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat BoxGo.