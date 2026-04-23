MotoGP: Grand Prix Hiszpanii. Transmisja TV i stream online

Początek rywalizacji w tym roku zdominował Marco Bezzecchi, który wygrał wszystkie trzy wyścigi GP od początku roku. Co więcej wygrał ostatnie pięć wyścigów niedzielnych z rzędu, w których prowadził wszystkie okrążenia od startu do mety. Takie osiągnięcia ustawiają go w jednym szeregu z największymi sławami naszego sportu - Valentino Rossim, Marciem Marquezem, Giacomo Agostinim, Mikiem Hailwoodem, Johnem Durteesem i Geoffem Duke'em.



Zeszłoroczny mistrz świata, trapiony kontuzją, która ciągnie się od zeszłego roku, ma nadzieję na powrót w pełni sił, na tor na którym święcił triumfy, ale także na tor, który wyeliminował go na wiele miesięcy. Ducati i Marquez muszą odrobić lekcję, by zatrzymać producenta z Noale, którego zawodnicy zajmują dwie pierwsze pozycje w klasyfikacji generalnej mistrzostw.



Wciąż czekamy natomiast na rozstrzygnięcia kontraktowe, które zatrzymane są brakiem umów promotora mistrzostw z producentami. Kiedy nastąpi przełom, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że niespodziewanie do ekipy fabrycznej Yamahy ma dołączyć Ai Ogura. Niewątpliwie jest to niespodzianka, choć wciąż potrzebująca oficjalnego potwierdzenia.



