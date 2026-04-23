Dramat reprezentanta Polski tuż przed MŚ. Nabawił się urazu kręgosłupa

27-letni zawodnik GKS-u Tychy podczas jednego z ćwiczeń na lodzie stracił równowagę i niefortunnie zderzył się z jednym z kolegów z drużyny. Nasz hokeista z urazem kręgosłupa został odwieziony do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania.

ZOBACZ TAKŻE: Alan Łyszczarczyk: Jesteśmy dobrze przygotowani do walki o awans do Elity

- Podczas treningu doszło do przypadkowej sytuacji zderzenia dwóch zawodników, w którym ucierpiał Olaf. Sytuacja była na tyle poważna, że musiał być przetransportowany do szpitala tutaj w Tychach. Na podstawie diagnostyki stwierdziliśmy obrażenia okolicy lędźwiowej. W tej chwili przebywa na obserwacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przerwa zapowiada się na długą. Wygląda na to, że leczenie potrwa około dwóch, nawet do trzech miesięcy - powiedział lekarz reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, Wojciech Kania.

Bizacki grał przed rokiem w MŚ Dywizji 1A w rumuńskim Sfantu Gheorghe. W czterech meczach strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty.

Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu zostaną rozegrane w dniach od 2 maja do 8 maja. Rywalami Polaków będą reprezentacje Ukrainy, Francji, Kazachstanu, Japonii i Litwy.

Transmisje wszystkich meczów z turnieju w Sosnowcu na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.