Dramat reprezentanta Polski tuż przed MŚ. Nabawił się urazu kręgosłupa

Grzegorz MichalewskiZimowe

Obrońca reprezentacji Polski w hokeju na lodzie Olaf Bizacki podczas środowego treningu nabawił się urazu kręgosłupa, który wykluczył go z gry na MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu.

Dwóch zawodników hokeja na lodzie w czerwonych strojach walczy o krążek na lodowisku.
fot. PAP
Hokeiści reprezentacji Polski

27-letni zawodnik GKS-u Tychy podczas jednego z ćwiczeń na lodzie stracił równowagę i niefortunnie zderzył się z jednym z kolegów z drużyny. Nasz hokeista z urazem kręgosłupa został odwieziony do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania.

 

- Podczas treningu doszło do przypadkowej sytuacji zderzenia dwóch zawodników, w którym ucierpiał Olaf. Sytuacja była na tyle poważna, że musiał być przetransportowany do szpitala tutaj w Tychach. Na podstawie diagnostyki stwierdziliśmy obrażenia okolicy lędźwiowej. W tej chwili przebywa na obserwacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przerwa zapowiada się na długą. Wygląda na to, że leczenie potrwa około dwóch, nawet do trzech miesięcy - powiedział lekarz reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, Wojciech Kania.

 

Bizacki grał przed rokiem w MŚ Dywizji 1A w rumuńskim Sfantu Gheorghe. W czterech meczach strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. 

 

Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu zostaną rozegrane w dniach od 2 maja do 8 maja. Rywalami Polaków będą reprezentacje Ukrainy, Francji, Kazachstanu, Japonii i Litwy.

 

Transmisje wszystkich meczów z turnieju w Sosnowcu na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
HOKEJZIMOWE
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 