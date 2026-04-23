Papszun go skreślił! Piłkarz Legii ma zostać "twarzą" wielkiego projektu

Stojanović trafił do Legii przed rozpoczęciem sezonu. I choć jesienią grał dość regularnie, to po objęciu funkcji trenera przez Marka Papszuna sytuacja zawodnika całkowicie się zmieniła. Słoweniec wyszedł w podstawowym składzie w inauguracyjnym rundę wiosenną meczu z Koroną Kielce i to był jego ostatni występ w barwach Legii.

Wszystko wskazuje zatem na to, że piłkarz już niedługo zmieni pracodawcę. Portal sportklub.n1info.si poinformował, że Stojanović może zostać "twarzą" nowego projektu. Konkretnie chodzi o NK Maribor, którego barwy reprezentował w latach 2011-2016.

"To byłoby nazwisko, które wywołałoby euforię wśród kibiców" - czytamy. Przed rokiem Słoweniec miał odrzucić ofertę NK Celje ze względu na lojalność wobec Mariboru, co dodatkowo wzmocniło reputację piłkarza wśród kibiców.

"Jeśli w Mariborze naprawdę rozpocznie się nowa era, prawdopodobieństwo, że jednym z jego liderów będzie czterokrotny mistrz Słowenii, jest spore" - przekazano.

Dziennikarze zaznaczają, że klub jest w coraz gorszym stanie. Mimo że ma na koncie największą liczbę trofeów, od czterech lat nie zdobył mistrzostwa kraju. Na pięć kolejek przed zakończeniem obecnych rozgrywek zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając aż 18 punktów straty do liderującego NK Celje.