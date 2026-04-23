Pierwsze słowa Błachowicza ze szpitala! Wszystko jasne

Hubert Pawlik

Jan Błachowicz wypadł niedawno z walki z Bogdanem Guskovem z powodu kontuzji kolana. Teraz poinformował w mediach społecznościowych, że jest już po operacji.

Uśmiechnięty mężczyzna w piżamie szpitalnej siedzi na łóżku, pokazując kciuk w górę i zaciśniętą pięść, obok niego leżą kule łokciowe.
fot. Instagram
Jan Błachowicz przeszedł operację kolana

Błachowicz ujawnił w środę, że doznał urazu podczas sparingu. - Dostałem kopnięcie, dziwnie stanąłem, łąkotka strzeliła - oznajmił na Instagramie. Dodał, że rokowania są takie, że po operacji będzie mógł wrócić za tydzień lub - w najgorszym wypadku - za sześć tygodni. 

 

43-latek zamieścił w czwartek zdjęcie ze szpitala, na którym widać owiniętą bandażem nogę.

 

"To nie był wyczyn ani coś dla zabawy, po prostu trzeba było to zrobić" - napisał.
 

Niedługo potem opublikował wpis, w którym był znacznie bardziej zadowolony.

 

"Operacja już za mną. Teraz czas na rehabilitację i wracam na matę" - przekazał, publikując fotografię ze szpitalnego łóżka.

 

Błachowicz miał powrócić do klatki 9 maja i po raz drugi zmierzyć się z Bogdanem Guskovem. Propozycję wejścia w zastępstwie za byłego mistrza kategorii półciężkiej dostał Iwo Baraniewski, ale rywal się nie zgodził.

Przejdź na Polsatsport.pl
JAN BŁACHOWICZMMAOPERACJASPORTY WALKIUFC
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 