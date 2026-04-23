W rewanżowym spotkaniu półfinałowym BBTS Bielsko-Biała nadal ma szansę na awans do finału, po przegranym niedzielnym meczu w Toruniu. CUK Anioły zawładnęły boiskiem w swoim mieście i zwyciężyły 3:1.

W ćwierćfinałach siatkarze BBTS-u Bielsko-Biała zmierzyli się ze Stalą Nysa. Półfinał zapewnili sobie w dwóch meczach, wygrywając je kolejno 3:0 i 3:2. Fazę zasadniczą drużyna z Bielska zakończyła na szóstym miejscu.

CUK Anioły Toruń w fazie ćwierćfinałowej zagrali z PLZ LEONARDO Avią Świdnik. Jak drużyna z Bielska, CUK Anioły zakończyły pierwszą część play-offów w dwóch spotkaniach (3:0, 3:1). Podczas fazy zasadniczej w tabeli znaleźli się zaraz za GKS-em Katowice, na drugim miejscu.

