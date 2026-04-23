Polka wicemistrzynią Europy! Pierwszy medal dla naszego kraju
Jowita Wrzesień przegrała w finałowym boju na mistrzostwach Europy z Ukrainką Marią Vynnyk 4:8 w kategorii do 59 kg. Reprezentantka Polski może być jednak dumna, gdyż sięgnęła po pierwszy medal dla naszego kraju
Wrzesień rozpoczęła rywalizację w albańskiej Tiranie od pewnego zwycięstwa nad Anną Tielieginą (Litwa) 5:0. Następnie w 1/4 finału pokonała Norweżkę Othelie Annette Hoeie 7:5. W kolejnym boju 33-latka wygrała z Svetlaną Lipatovą (UWW) 4:2.
Reprezentantka Polski nie dała jednak rady sięgnąć po złoto. W najważniejszym starciu przegrała z Ukrainką Mariią Vynnyk 4:8. Był to nasz pierwszy krążek podczas mistrzostw Europy w Tiranie.
Dziennikarz Łukasz Gagaska podał, że był to dwusetny medal w historii występów polskich zawodników na mistrzostwach Europy.
Pojedynek o brąz w kategorii 50 kg przegrała Agata Gołuchowska-Walerzak (LKS Dąb Brzeźnica). Polka przegrała z Rumunką Emilią Vuc 11:8 i została sklasyfikowana na piątym miejscu.
Do finału awansowały też Magdalena Głodek-Liszewska (KS Bloczek Team Pelplin) w wadze 57 kg oraz Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) w 72 kg. O brązowe medale powalczą: Roksana Zasina (ZTA Zgierz) w wadze 53 kg oraz Natalia Kubaty (ZKS Slavia Ruda Śląska) w 65 kg.