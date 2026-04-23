Polski Związek podjął decyzję. Umowy selekcjonerów przedłużone

Jak przekazano, decyzja zapadła po analizie pracy szkoleniowej. Pozytywne opinie wydała komisja szkoleniowa oraz zarząd związku. Pod uwagę wzięto także głos zawodników i zawodniczek. Oni także wyrazili chęć dalszej współpracy z obecnymi trenerami.

– Wchodzimy w kolejny sezon z tym samym sztabem. Trenerzy otrzymali pozytywne oceny. To pozwoliło mi rozpocząć rozmowy kontraktowe. Zakończyły się one dziś podpisaniem czteroletnich umów – powiedziała prezes Polskiego Związku Biathlonu Joanna Badacz.

Obecnie trwają prace nad składami kadr na kolejny sezon. Ostateczne decyzje zapadną podczas posiedzenia zarządu zaplanowanego na 29 kwietnia.