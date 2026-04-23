Polski Związek podjął decyzję. Umowy selekcjonerów przedłużone

Polski Związek Biathlonu przedłużył kontrakty z trenerami kadr kobiet i mężczyzn. Współpraca z Tobiasem Torgersenem i Urosem Velepcem potrwa do kolejnego sezonu olimpijskiego, czyli 2030 roku - poinformowano na stronie internetowej federacji.

Portret mężczyzny w czerwonej czapce i okularach narciarskich na głowie, na tle nieostrych obiektów sportowych.
fot. PAP
Jak przekazano, decyzja zapadła po analizie pracy szkoleniowej. Pozytywne opinie wydała komisja szkoleniowa oraz zarząd związku. Pod uwagę wzięto także głos zawodników i zawodniczek. Oni także wyrazili chęć dalszej współpracy z obecnymi trenerami.

 

– Wchodzimy w kolejny sezon z tym samym sztabem. Trenerzy otrzymali pozytywne oceny. To pozwoliło mi rozpocząć rozmowy kontraktowe. Zakończyły się one dziś podpisaniem czteroletnich umów – powiedziała prezes Polskiego Związku Biathlonu Joanna Badacz.

 

Obecnie trwają prace nad składami kadr na kolejny sezon. Ostateczne decyzje zapadną podczas posiedzenia zarządu zaplanowanego na 29 kwietnia. 

