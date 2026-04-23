Poznaliśmy walkę wieczoru gali Babilon MMA 59

24 lipca na gali Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach dojdzie do pojedynku pomiędzy Marcinem Sianosem a Przemysławem Mysialą. Utytułowany „Polish Bear” przechodzi do wagi ciężkiej na walkę z olbrzymem, ale czy zdoła przechytrzyć ogromnego i niebywale odpornego „Thanosa”, który wystąpi przed własną publicznością? Transmisja na kanałach grupy Polsat.

Plakat gali Babilon MMA 59 z wizerunkami Marcina Sianosa i Przemysława Mysiali.
Marcin Sianos zmierzy się z Przemysławem Mysialą na Babilon MMA 59

Znamy już trzy starcia z karty walk Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach. Przed walką wieczoru dojdzie do ciekawej potyczki dawnego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z byłym piłkarzem ręcznym Damianem Kostrzewą. Wcześniej Nikodema Surę przetestuje doświadczony Sebastian Szweda.

 

Karta walk Babilon MMA 59:

Walka wieczoru (3 x 5 min):


120 kg: Marcin Sianos vs Przemysław „Polish Bear” Mysiala

 

Karta główna (3 x 5 min):


93 kg: Krzysztof Głowacki vs Damian Kostrzewa
84 kg: Nikodem Sura vs Sebastian Szweda
84 kg: TBA vs TBA
77 kg: TBA vs TBA

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Drugi panel konferencji prasowej przed galą Estimet Rocky Boxing Night
