Poznaliśmy walkę wieczoru gali Babilon MMA 59
24 lipca na gali Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach dojdzie do pojedynku pomiędzy Marcinem Sianosem a Przemysławem Mysialą. Utytułowany „Polish Bear” przechodzi do wagi ciężkiej na walkę z olbrzymem, ale czy zdoła przechytrzyć ogromnego i niebywale odpornego „Thanosa”, który wystąpi przed własną publicznością? Transmisja na kanałach grupy Polsat.
Znamy już trzy starcia z karty walk Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach. Przed walką wieczoru dojdzie do ciekawej potyczki dawnego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z byłym piłkarzem ręcznym Damianem Kostrzewą. Wcześniej Nikodema Surę przetestuje doświadczony Sebastian Szweda.
Karta walk Babilon MMA 59:
Walka wieczoru (3 x 5 min):
120 kg: Marcin Sianos vs Przemysław „Polish Bear” Mysiala
Karta główna (3 x 5 min):
93 kg: Krzysztof Głowacki vs Damian Kostrzewa
84 kg: Nikodem Sura vs Sebastian Szweda
84 kg: TBA vs TBA
77 kg: TBA vs TBA