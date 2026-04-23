Puchar Świata: Rygielska i Marcinkowska blisko podium

Kolejne reprezentantki Polski są blisko podium Pucharu Świata w brazylijskim Foz do Iguacu. Aneta Rygielska (60 kg) i Barbara Marcinkowska (70 kg) zakwalifikowały się do ćwierćfinału.

fot. PZB
W 1/8 finału Aneta Rygielska wygrała z Katherine Berą z Dominikany 3:2 (30-27, 30-27, 30-27, 28-29, 28-29) i Barbara Marcinkowska z Wenezuelką Genesis Palmą 5:0 (30-26, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetne wieści! Polka w wielkim finale Mistrzostw Europy


Wicemistrzyni Świata Aneta Rygielska triumfowała w pierwszej rundzie 5:0 i drugiej 3:2, a wtedy na tablicy był wynik łączny 3:0. W trzeciej rundzie znów Polka była lepsza - 3:2.


W ćwierćfinale 24 kwietnia Torunianka spotka się z Kosowianką Donjetą Sadiku.


Z kolei Barbara Marcinkowska zwyciężyła jednogłośnie i o medal powalczy - również w piątek (24.04) - z Niemką Leonie Mueller.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: UFC w Winnipeg: Kyler Phillips - Charles Jourdain
