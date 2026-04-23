Puchar Świata: Rygielska i Marcinkowska blisko podium

W 1/8 finału Aneta Rygielska wygrała z Katherine Berą z Dominikany 3:2 (30-27, 30-27, 30-27, 28-29, 28-29) i Barbara Marcinkowska z Wenezuelką Genesis Palmą 5:0 (30-26, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Wicemistrzyni Świata Aneta Rygielska triumfowała w pierwszej rundzie 5:0 i drugiej 3:2, a wtedy na tablicy był wynik łączny 3:0. W trzeciej rundzie znów Polka była lepsza - 3:2.



W ćwierćfinale 24 kwietnia Torunianka spotka się z Kosowianką Donjetą Sadiku.



Z kolei Barbara Marcinkowska zwyciężyła jednogłośnie i o medal powalczy - również w piątek (24.04) - z Niemką Leonie Mueller.