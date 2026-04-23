Romano przekazał najgorsze! Talent Barcelony zerwał więzadła

Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że podczas czwartkowego treningu jeden z piłkarzy Barcelony zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Potwierdził to również klub.

Piłkarz Barcelony zerwał więzadło w kolanie

Chodzi o 18-letniego Juana Hernandeza. Na co dzień piłkarz występuje w zespole rezerw, który rywalizuje na czwartym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dramat Yamala. Kontuzja tuż przed mundialem. Opuści MŚ?

 

W ostatnim czasie kilkukrotnie pojawiał się jednak na treningach pierwszej drużyny. W tym roku trzy razy usiadł nawet na ławce rezerwowych - ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów, Realem Oviedo w La Liga oraz w lutowym meczu Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt.

 

Hiszpan nie skomentował jeszcze odniesionej kontuzji, natomiast w mediach społecznościowych udostępnił pokrzepiające posty kolegów. Wsparcia udzielili mu m.in. Marc Bernal czy Xavi Espart

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Real Betis - Sporting Braga. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Europy. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

