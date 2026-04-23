Ronnie O'Sullivan - John Higgins. Relacja live i wynik na żywo
Ronnie O'Sullivan - John Higgins to hit drugiej rundy mistrzostw świata w snookerze 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Już w drugiej rundzie tegorocznych mistrzostw świata dojdzie do wielkiego hitu. Ronnie O'Sullivan, siedmiokrotny mistrz świata, zmierzy się z Johnem Higginsem, który cztery razy był najlepszym zawodnikiem globu.
Obaj zostali zawodowcami w 1992 roku i po dziś dzień są czołowymi snookerzystami świata. W pierwszej rundzie tegorocznych MŚ słynny "The Rocket" wygrał z Chińczykiem He Guoqiang, natomiast Szkot poradził sobie z doświadczonym Anglikiem Alim Carterem.
W przeszłości O'Sullivan i Higgins rywalizowali ze sobą wielokrotnie. Po raz ostatni w ćwierćfinale turnieju w Arabii Saudyjskiej w 2024 roku. Wówczas Anglik wygrał 4:0. Jak będzie tym razem?
