Skład reprezentacji Polski ogłoszony! Oto kogo powołał Lavarini

W tym sezonie imprezą docelową będą mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie Polki rozegrają 22 sierpnia z Węgrami. Później zmierzą się także z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. 30 sierpnia rozpocznie się natomiast faza pucharowa.

Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego rywalizować będą w Lidze Narodów. Najpierw wezmą udział w turnieju w Nankinie. Następnie przeniosą się do Bangkoku, a na koniec do Osaki. Turniej finałowy odbędzie się w Makau.



W czwartek 23 kwietnia selekcjoner ogłosił swoje powołania do szerokiej kadry. Sprawdź listę poniżej.

Powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski siatkarek:

Atakujące:



Oliwia Sieradzka

Malwina Smarzek

Magdalena Stysiak

Julia Szczurowska



Przyjmujące:



Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Monika Lampkowska

Martyna Łukasik

Natasza Ornoch

Julia Orzoł

Julita Piasecka

Weronika Szlagowska



Środkowe:



Magdalena Jurczyk

Natalia Kecher

Maja Koput

Anna Obiała

Marta Orzyłowska

Sonia Stefanik



Rozgrywające:



Julia Bińczycka

Alicja Grabka

Gabriela Makarowska-Kulej

Katarzyna Wenerska



Libero:



Klaudia Łyduch

Justyna Łysiak

Karolina Pancewicz

Aleksandra Szczygłowska