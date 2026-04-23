Skład reprezentacji Polski ogłoszony! Oto kogo powołał Lavarini
Sezon reprezentacyjny zbliża się wielkimi krokami. W czwartek trener Stefano Lavarini ogłosił szeroką kadrę Polski. Które siatkarki znalazły się na liście? Sprawdź poniżej.
W tym sezonie imprezą docelową będą mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie Polki rozegrają 22 sierpnia z Węgrami. Później zmierzą się także z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. 30 sierpnia rozpocznie się natomiast faza pucharowa.
Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego rywalizować będą w Lidze Narodów. Najpierw wezmą udział w turnieju w Nankinie. Następnie przeniosą się do Bangkoku, a na koniec do Osaki. Turniej finałowy odbędzie się w Makau.
W czwartek 23 kwietnia selekcjoner ogłosił swoje powołania do szerokiej kadry. Sprawdź listę poniżej.
Powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski siatkarek:
Atakujące:
Oliwia Sieradzka
Malwina Smarzek
Magdalena Stysiak
Julia Szczurowska
Przyjmujące:
Martyna Czyrniańska
Paulina Damaske
Monika Lampkowska
Martyna Łukasik
Natasza Ornoch
Julia Orzoł
Julita Piasecka
Weronika Szlagowska
Środkowe:
Magdalena Jurczyk
Natalia Kecher
Maja Koput
Anna Obiała
Marta Orzyłowska
Sonia Stefanik
Rozgrywające:
Julia Bińczycka
Alicja Grabka
Gabriela Makarowska-Kulej
Katarzyna Wenerska
Libero:
Klaudia Łyduch
Justyna Łysiak
Karolina Pancewicz
Aleksandra Szczygłowska
