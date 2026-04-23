Tego Sabalenka nie spodziewała się w Madrycie! Białorusinka kontynuuje jednak grę

Aryna Sabalenka do turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie przystąpiła jako najwyżej notowana zawodniczka w drabince. Dzięki temu w pierwszej rundzie nie musiała wychodzić na kort. Miała tzw. wolny los.

W drugiej fazie przeciwniczką Białorusinki była Amerykanka Peyton Stearns. Niespodziewanie to 43. tenisistka rankingu jako pierwsza zdobyła przełamanie, odskakując na 2:1. Liderka światowej listy od razu jednak odrobiła stratę.

W kolejnych fragmentach premierowa partia nadal była bardzo wyrównana. Kluczowy okazał się dopiero 12. gem, w którym Sabalenka odebrała podanie Stearns i zakończyła tym samym seta, triumfując wynikiem 7:5.

Druga odsłona pojedynku również nie należała do najłatwiejszych dla Białorusinki. Ponownie jako pierwsza breaka zyskała Amerykanka (2:1). Powtórzył się jednak scenariusz z pierwszej partii i Sabalenka momentalnie zniwelowała różnicę, wyrównując na 2:2.

Tym razem decydujący był ósmy gem. Sabalenka przełamała i odjechała na 5:3. Kiedy serwowała po zwycięstwo, nie obyło się jednak bez problemów. Stearns miała dwa break pointy z rzędu. Białorusinka zażegnała natomiast zagrożenie i sięgnęła po wiktorię 6:3, meldując się w trzeciej fazie imprezy w Caja Magica.

O awans do czwartej rundy turnieju w Madrycie Sabalenka zagra z Jaqueline Cristian. Rozstawiona z "29" Rumunka zawody także rozpoczęła od 1/32 finału, gdzie wyeliminowała w trzech setach Ukrainkę Juliję Starodubcewą.

Aryna Sabalenka - Peyton Stearns 7:5, 6:3

