To koniec! Wielki przewrót w WTA stał się faktem. Dwa lata i dość

Portia Archer została dyrektorką generalną organizacji WTA w lipcu 2024 roku. Wcześniej pełniła funkcje kierownicze w strukturach NBA, a także zajmowała wysokie stanowiska w mediach sportowych.

Przewodnicząca WTA Valerie Camillo w mailu wysłanym do organizacji poinformowała o odejściu Archer.

"Portia przekazała nam swoją decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektorki generalnej ze skutkiem od 20 kwietnia, przed odnowieniem kontraktu. Pracujemy nad planem przejściowym dotyczącym zarządzania WTA Tour i przekażemy więcej informacji do połowy maja" - przyznała Camillo.

"Wniosła istotny wkład w rozwój naszych turniejów, naszych zawodniczek oraz kobiecego tenisa. Do jej osiągnięć należą ekspansja na nowe rynki, inicjatywy stawiające zawodniczki na pierwszym miejscu, podniesienie standardów bezpieczeństwa, rozwój technologiczny oraz wzmacnianie pozycji WTA w światowej społeczności tenisowej" - przekazała dalej.

Podczas swojej kadencji Portia Archer wprowadziła znaczące zmiany w prowadzeniu kobiecego touru. Znacznie przyspieszyła sprawy dotyczące programu wsparcia dla zawodniczek, w tym świadczeń związanych z macierzyństwem. Archer bardzo zależało na połączeniu karier sportowych tenisistek z życiem rodzinnym. Rozszerzyła pakiety wsparcia i zabezpieczeń dla zawodniczek wracających do gry po urodzeniu dziecka.

