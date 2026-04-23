Szczere wyznanie Verstappena. Tak wypowiedział się o kolejnym tytule mistrzowskim

- Zawsze wybrałbym piąty tytuł mistrza świata – powiedział Verstappen zapytany o to w programie telewizyjnym, prowadzonym przez znanego holenderskiego prezentera Franka Evenblija.

- Kiedy będę starszy, nadal będę mógł wziąć udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Zdobycie piątego tytułu mistrza świata, gdy człowiek jest bliżej czterdziestki, będzie znacznie trudniejsze - dodał.

Holender dodał, że biorąc pod uwagę trudną sytuację Red Bulla od początku sezonu, obecnie nie jest w stanie dodać kolejnego tytułu mistrzowskiego do swojej kolekcji.

Max Verstappen ujawnił, że wybrałby piąte mistrzostwo kierowców F1 zamiast zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, mimo że w ostatnich tygodniach otwarcie kwestionował swoją długoterminową przyszłość w tym sporcie.

Holender przyznał, że jest mocno sfrustrowany nowymi przepisami wyścigowymi w F1, wprowadzonymi od tego sezonu. Jego zdaniem ograniczają one zawodnikom możliwość ścigania się na sto procent, gdyż muszą oni zajmować się zdejmowaniem nogi z gazu i oszczędzaniem energii.

Kierowca Red Bulla znany jest z zamiłowania do wyścigów długodystansowych, nie kryje, że marzy o startach w mistrzostwach świata World Endurance Championship, kiedyś rozważał udział w tym cyklu u boku innego kierowcy F1 Hiszpana Fernando Alonso.