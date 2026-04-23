Wielkie nieobecne kadry Lavariniego. Tych siatkarek zabrakło na liście

Na start sezonu ekipę trenera Stefano Lavariniego czeka udział w prestiżowym turnieju towarzyskim AIA Aequilibrium Cup Women Elite, który zostanie rozegrany w Genui. Biało-Czerwone zmierzą się w nim z gigantami kobiecej siatkówki - reprezentacjami Turcji, Serbii oraz Włoch.

W czerwcu polskie siatkarki rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Najpierw udadzą się do Nankin, a następnie do Bangkoku i Osaki. Przypomnijmy, że w poprzednich dwóch edycjach Polki uplasowały się na trzecim miejscu w tych rozgrywkach.

Docelową imprezą tego sezonu będą sierpniowe mistrzostwa Europy. W fazie grupowej reprezentacja będzie będzie rywalizowała w Turcji, a dokładniej - w Stambule.

W czwartek 23 kwietnia trener Lavarini ogłosił szeroką kadrę.

