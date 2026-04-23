Włosi włączają się w wyścig o mundial! Prezydent FIFA zabrał głos

Zampolli potwierdził w rozmowie z dziennikiem, że stara się o zastąpienie Iranu Włochami.

- Potwierdzam, że zasugerowałem Trumpowi i (prezesowi FIFA Gianniemu) Infantino, by Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata. Pochodzę z Włoch i byłoby to marzeniem zobaczyć Azzurrich na turnieju organizowanym przez USA - powiedział wysłannik prezydenta Trumpa. - Z czterema tytułami, mają zasługi, by uzasadnić ich włączenie - dodał.

Według "FT", lobbując za włączeniem włoskiej kadry, działacz chce naprawić stosunki między USA i Włochami, nadszarpnięte po publicznym sporze Trumpa i premier Giorgii Meloni w sprawie wojny z Iranem oraz papieża Leona XIV.

Jak przypomina dziennik, Iran po ataku USA i Izraela zadeklarował, że nie wyśle swojej kadry na mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych. W środę jednak zadeklarował, że jest gotowy wziąć udział w turnieju. Trump mówił z kolei, że irańska kadra jest mile widziana, lecz sugerował, że może nie być w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa.

Prezydent FIFA Gianni Infantino zapowiadał jednak, że irańska drużyna "na pewno" weźmie udział w turnieju. FIFA nie odpowiedziała bezpośrednio na pytanie o komentarz nt. zabiegów Zampollego, lecz odesłała właśnie do tej wypowiedzi Infantino.

Według obecnego terminarza, irańska drużyna ma rozgrywać swoje mecze na stadionach w Los Angeles i Seattle. Włochy po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowały się do mistrzostw po przegraniu meczu barażowego z Bośnią i Hercegowiną.

PAP