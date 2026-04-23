Iga Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem czwartym polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Li lub jej rodaczka Alycia Parks.

Li to 31. zawodniczka światowego rankingu, która dzięki rozstawieniu w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. Z ostatnich dziesięciu spotkań w tourze Amerykanka wygrała zaledwie trzy.

Parks z kolei zapisała na swoim koncie już siedem zwycięstw na kortach ziemnych w tym sezonie. W Madrycie 25-latka najpierw z powodzeniem przebrnęła przez kwalifikacje, a następnie pokonała w pierwszej rundzie Elisabettę Cocciaretto. Co warte podkreślenia, wszystkie trzy dotychczasowe mecze w stolicy Hiszpanii wygrała bez straty seta.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ann Li - Alycia Parks na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport