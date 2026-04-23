WTA w Madrycie: Magdalena Fręch - Solana Sierra. Kiedy mecz? O której godzinie?
Magdalena Fręch i Solana Sierra zagrają ze sobą w pierwszej rundzie turnieju WTA w Madrycie. Kiedy mecz Fręch - Sierra? O której godzinie gra Fręch w Madrycie?
Notowana na 38. miejscu w światowym rankingu Fręch miała rozpocząć grę w Madrycie od pierwszej rundy i meczu z Czeszką Kateriną Siniakovą.
W wyniku rezygnacji Amandy Anisimovej, która byłaby w stolicy Hiszpanii rozstawiona z numerem szóstym, 28-letnia Polka wskoczyła na jej miejsce i do rywalizacji przystąpi od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Solaną Sierrą. Argentynka w pierwszym spotkaniu wygrała ze znacznie wyżej notowaną Dajaną Jastremską.
Fręch i Sierra jeszcze nigdy ze sobą nie grały.
Fręch - Sierra. Kiedy mecz? O której godzinie?
Mecz Fręch - Sierra odbędzie się w piątek 24 kwietnia. Na razie nie wiadomo jednak, o której godzinie rozpocznie się mecz Fręch - Sierra. Gdy organizatorzy podadzą taką informację, pojawi się ona w tekście.