Notowana na 38. miejscu w światowym rankingu Fręch miała rozpocząć grę w Madrycie od pierwszej rundy i meczu z Czeszką Kateriną Siniakovą.

W wyniku rezygnacji Amandy Anisimovej, która byłaby w stolicy Hiszpanii rozstawiona z numerem szóstym, 28-letnia Polka wskoczyła na jej miejsce i do rywalizacji przystąpi od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Solaną Sierrą. Argentynka w pierwszym spotkaniu wygrała ze znacznie wyżej notowaną Dajaną Jastremską.

Fręch i Sierra jeszcze nigdy ze sobą nie grały.

Fręch - Sierra. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Fręch - Sierra odbędzie się w piątek 24 kwietnia. Na razie nie wiadomo jednak, o której godzinie rozpocznie się mecz Fręch - Sierra. Gdy organizatorzy podadzą taką informację, pojawi się ona w tekście.

KP, Polsat Sport