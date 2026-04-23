WTA w Madrycie: Magdalena Fręch - Solana Sierra. Relacja live i wynik na żywo

Solana Sierra będzie rywalką Magdaleny Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Argentyńska tenisistka wygrała w środę z Ukrainką Dajaną Jastremską 7:6 (12-10), 7:6 (10-8). Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Fręch skorzystała na wycofaniu się rozstawionej z numerem szóstym Amandy Anisimovej. 38. w rankingu Polka zajęła miejsce Amerykanki w głównej drabince i dzięki temu w pierwszej rundzie miała „wolny los”. Sierra na liście WTA zajmuje 88. miejsce.

 

Od drugiej rundy do rywalizacji w Hiszpanii przystąpi też Iga Świątek (nr 4.), która w czwartek zagra z Ukrainką Darią Snigur.

 

We wtorek do drugiej rundy awansowała natomiast Magda Linette, która teraz zagra z Amerykanką Ivą Jovic (nr 15.). 

 

BS, PAP
