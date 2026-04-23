Zawiesiła karierę po porażce ze Świątek. Teraz ogłasza wielki powrót

"Wrócę na kort w 2027 roku" - ogłosiła 34-letnia Giorgi na Instagramie, odpowiadając na serię pytań od kibiców. Wcześniej omawiała swój możliwy powrót do tenisa w programie telewizyjnym Verissimo.

ZOBACZ TAKŻE: Udany debiut pod wodzą nowego trenera! Hurkacz gra dalej w Madrycie

- Jeśli chodzi o powrót na kort, nigdy nie mów nigdy. Tęsknię za tenisem. Często gram z Andreasem – powiedziała Giorgi, mając na myśli swojego męża, byłego argentyńskiego tenisistę i trenera Andreasa Pasuttiego. Para spodziewa się syna, który ma przyjść na świat we wrześniu.

Giorgi w szczytowym okresie swojej kariery zajmowała 26. miejsce w rankingu WTA. Zdobyła cztery tytuły. W 2021 roku wygrała turniej WTA 1000 w Montrealu. Pokonała tam Belgijkę Elise Mertens, Czeszkę Petrę Kvitovą, Amerykanki Coco Gauff i Jessicę Pegulę, a w finale wygrała z Czeszką Karoliną Pliskovą. W 2015 roku triumfowała w 's-Hertogenbosch, pokonując w finale Szwajcarkę Belindę Bencic. W 2018 roku w finale w Linzu ograła Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową, a w 2023 roku w Meridzie uległa jej Szwedka Rebecca Peterson.

Ponadto Włoszka przegrała sześć finałów turniejów WTA. W latach 2014-2016 trzykrotnie walczyła o tytuł w Katowicach. Była też bliska zwycięstwa w Linzu, Waszyngtonie i Bronksie.

PAP