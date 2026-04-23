Zrezygnował z kadry, a tu takie wieści! Polak najlepszym środkowym ligi

27-latek powrócił ostatnio do gry w japońskiej drużynie Wolfdogs Nagoya po dłuższej walce z problemami zdrowotnymi. W ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej wszedł na boisko na jednego seta. Jego zespół wygrał, tym samym zapewniając sobie czwarte miejsce w tabeli. W ćwierćfinale ekipa Hubera zmierzy się z JT Thunders. Na zwycięską drużynie w półfinale czeka obrońca tytułu, czyli Suntory Sunbirds.

Japońska liga ma inne zasady dotyczące play-offów; dwie pierwsze drużyny w tabeli od razu awansują do półfinału. Miejsca 3-6 grają między sobą w ćwierćfinałach o wejście do "czwórki".

Huber został okrzyknięty najlepszym blokującym ligi. Według kryteriów ligi statystykę prowadzi się na podstawie średniej ilości bloków na set. Polak zdobywa ich średnio 0,68 w każdej partii. Z tym wynikiem został liderem zestawienia, wyprzedzając m.in. Hiromasa Miwę i Taishi Onoderę.

Przypomnijmy, że Huber jest jednym z wielkich nieobecnych reprezentacji Polski w sezonie 2026. 27-latek zrezygnował z gry w kadrze wskutek problemów zdrowotnych.

