Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Zespoły z Zawiercia i Lublina drugi sezon z rzędu spotkają się w finale PlusLigi. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2023 roku, gdy trzeci raz z kolei o mistrzostwo Polski walczyły Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej powtarzającymi się składami finałowymi były ZAKSA i PGE Skra Bełchatów w latach 2017-18 czy drużyny z Jastrzębia-Zdroju i Bełchatowa w latach 2006-07.

Tytułu broni Bogdanka LUK, która rok temu w rywalizacji do trzech zwycięstw pokonała Aluron CMC Wartę w czterech meczach i po raz pierwszy w historii wywalczyła mistrzostwo Polski. Zawiercianie jeszcze nigdy nie stanęli na najwyższym stopniu podium.

Podobnie jak w zeszłym sezonie, Lublinianie mieli swoje problemy w trakcie fazy zasadniczej i zakończyli ją na trzecim miejscu. W play off wkroczyli już jednak z znakomitej formie, najpierw bez problemów pokonując w ćwierćfinale PGE GiEK Skrę Bełchatów, a następnie PGE Projekt Warszawa.

- W trakcie rozgrywek mieliśmy sporo problemów i wynikające z tego wątpliwości, czy będzie nas stać na awans do finału, ale w nim zasłużenie jesteśmy. Tu przeciwnikiem będzie Aluron, który gra niesamowicie. W fazie zasadniczej rozbił nas w Lublinie, jednak teraz to będzie inna bajka. W tym momencie gramy dobrze, a będziemy jeszcze lepiej - zapewnił trener Bogdanki LUK Stephane Antiga, który przed rokiem zakończył sezon w mistrzowskiej koronie jako szkoleniowiec kobiecej drużyny DevelopResu Rzeszów.

Znakomicie fazę zasadniczą rozegrali natomiast Zawiercianie, którzy w 26 meczach ponieśli zaledwie pięć porażek i zajęli pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Potknięcie zaliczyli na początku decydującej części zmagań, bowiem przegrali pierwsze spotkanie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 2:3 i musieli odrabiać straty w kolejnych meczach. Udało im się to już bez większych problemów, po czym w półfinale zdominowali Asseco Resovię Rzeszów, dwukrotnie wygrywając 3:0.

- Dołożymy starań do tego, żeby doszlifować naszą formę. Jestem zdania, że stać nas na jeszcze lepszą grę - podkreślił atakujący zespołu z Zawiercia Bartłomiej Bołądź.

- Finały PlusLigi to moim zdaniem chyba jedne z najtrudniejszych meczów na świecie. To już będzie seria do trzech zwycięstw. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po raz kolejny dotarliśmy do finału. Będzie to nasz trzeci sezon z rzędu, w którym w nim gramy i myślę, że to bardzo piękne osiągnięcie. Uważam, że bardzo trudno jest ciągle się doskonalić, stawać się coraz lepszym i osiągać tak dobre wyniki, zwłaszcza w tak mocnych rozgrywkach jak PlusLiga - zaznaczył rozgrywający ekipy z Zawiercia Miguel Tavares, cytowany na oficjalnej stronie PlusLigi.

W fazie zasadniczej dwa spotkania między Aluronem CMC Wartą a Bogdanką LUK wygrali podopieczni trenera Michała Winiarskiego - u siebie 3:2, a na wyjeździe 3:0. Mogłoby się więc wydawać, że faworytem tej rywalizacji są Zawiercianie, którzy prezentują się stabilniej na przestrzeni całego sezonu. Wygląda jednak na to, że oba zespoły spotkają się w finale w swojej najwyższej formie, trudno więc jednoznacznie wskazać zwycięzcę.

- To jest sport i nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, zwłaszcza w serii składającej się z potencjalnie pięciu meczów, bo gra się przecież do trzech wygranych. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie, bo trzon drużyny z Zawiercia, a także trzon naszej drużyny, pozostał w zasadzie niezmieniony. Mam nadzieję, że szanse będą nieco większe po naszej stronie, ale na razie powiedziałbym, że jest to 50 na 50 - zauważył bułgarski środkowy Bogdanki LUK Aleks Grozdanow.

Obie ekipy wydają się mieć podobną siłę ognia, jednak w statystykach widać jedną zasadniczą różnicę - Bogdanka LUK ma swojego lidera w osobie przyjmującego Wilfredo Leona, natomiast największym atutem Aluronu CMC Warty jest zespołowość, w ekipie nie ma jednego siatkarza, który by wyrastał ponad resztę.

Finałowa rywalizacja toczy się będzie do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz w sobotę o godz. 14.45 w Sosnowcu, gdzie ekipa z Zawiercia rozgrywa swoje domowe mecze w play off. Drugie spotkanie zaplanowano na środę na godz. 17.30 w Lublinie, a trzecie w Sosnowcu 2 maja o godz. 14.45.

PAP