W walce wieczoru zbliżającej się gali ponownie zobaczymy w ringu Jana Lodzika. Dla Polaka będzie to dwunasty zawodowy pojedynek, w których dotychczas zanotował zaledwie jedną porażkę. "Iron" wraca do rywalizacji po listopadowym zwycięstwie nad Maksimem Hardzeiką. Tym razem jego rywalem będzie Uzbek Jamshid Rikhsiev, który ma na swoim koncie ponad dwukrotnie więcej stoczonych walk.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy walkę wieczoru gali Babilon MMA 59

W innym ciekawie zapowiadającym się starciu Przemysław Zyśk skrzyżuje rękawice z rodakiem przeciwnika Lodzika - Mukhammadazizem Uktamovem. Reprezentant Uzbekistanu może pochwalić się obecnie serią trzech zwycięstw z rzędu. Dla polskiego pięściarza będzie to natomiast powrót na ring po październikowej porażce z Jevgenijsem Aleksejevsem podczas gali w łotewskiej Rydze.

Oprócz nich na karcie walk pojawią się tacy zawodnicy jak: Bartłomiej Przybyła, Bartłomiej Wańczyk-Schulz, Kazimierz Kunicki oraz Jacek Gałązka.

Babilon Boxing Show w Raszynie. Relacja i wyniki gali live

Boks zawodowy:

68 kg: Jan Lodzik (10-1) - Jamshid Rikhsiev (14-8-1)

72,5 kg: Przemysław Zyśk (20-4) - Mukhammadaziz Uktamov (5-1-1)

63,5 kg: Bartłomiej Przybyła (10-2) - Bartłomiej Wańczyk-Schulz (15-9)

79,3 kg: Kazimierz Kunicki (3-0) - Łukasz Kucharski (1-2)

+101,6 kg: Jacek Gałązka (3-2) - Bartosz "Aslan" Dąbrowski (0-0)

Boks olimpijski:

67 kg: Jakub Sulęcki pokonał Kacpra Łaszczyka niejednogłośną decyzją sędziów.

+90 kg: Kacper Grzybowski pokonał Krzysztofa Zakrzewskiego niejednogłośną decyzją sędziów.

70 kg: Filip Brzezowski pokonał Wiktora Trybka jednogłośną decyzją sędziów.

55 kg: Kliment Makarenko pokonał Adama Suligę niejednogłośną decyzją sędziów.

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Raszynie już w piątek 24 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport