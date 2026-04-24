Betclic 1. Liga: Znicz Pruszków - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo online

Piłka nożna

Znicz Pruszków - Górnik Łęczna to spotkanie w ramach 30. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Znicz walczy o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Do bezpiecznej strefy zespół z Pruszkowa traci już pięć punktów. W ostatnich pięciu spotkaniach podopieczni Łukasza Smolarowa wygrali tylko raz.

 

Ich rywale także znajdują się w strefie spadkowej, jednak mają na swoim koncie o dwa punkty więcej od Pruszkowian. Górnik wygrał dwa ostatnie mecze i jest na dobrej drodze do utrzymania, ale musi kontynuować zwycięską serię, aby dogonić wyprzedzającą go w tabeli Stal Mielec.

 

W poprzednim starciu tych zespołów padł remis 1:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGÓRNIK ŁĘCZNAPIŁKA NOŻNAZNICZ PRUSZKÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 