Carlos Alcaraz nie zagra w Roland Garros! Dramat obrońcy tytułu

Alcaraz kilkanaście dni temu wycofał się z dalszych zmagań w trakcie turnieju w Barcelonie, następnie opuszczając też między innymi imprezę w Madrycie. Wszystko ze względu na kontuzję przedramienia.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Wielki przewrót w WTA stał się faktem. Dwa lata i dość

Jak się okazało, uraz jest poważniejszy niż mogło się wydawać. Alcaraz ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po wynikach badań, wraz ze sztabem podjął decyzję o rezygnacji z gry w turniejach w Rzymie oraz w Paryżu, czyli w wielkoszlemowym French Open.

"To dla mnie trudny czas, ale jestem pewien, że wyjdę z tego silniejszy" - napisał 22-latek.

- Mam przed sobą bardzo długą karierę, wiele lat gry, i forsowanie organizmu z myślą o tym, by zagrać w Roland Garros, może mi poważnie zaszkodzić w przyszłości - powiedział niedawno tenisista podczas konferencji prasowej plebiscytu Laureus, według wielu nieoficjalnie zapowiadając absencję w Paryżu.

Hiszpan triumfował we Francji dwukrotnie - w 2024 i 2025 roku.

BS, Polsat Sport