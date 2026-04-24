Carlos Alcaraz nie zagra w Roland Garros! Dramat obrońcy tytułu
Carlos Alcaraz poinformował, że nie zagra w tegorocznym Roland Garros. Hiszpański tenisista z powodu kontuzji opuści też turniej ATP w Rzymie.
Alcaraz kilkanaście dni temu wycofał się z dalszych zmagań w trakcie turnieju w Barcelonie, następnie opuszczając też między innymi imprezę w Madrycie. Wszystko ze względu na kontuzję przedramienia.
Jak się okazało, uraz jest poważniejszy niż mogło się wydawać. Alcaraz ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po wynikach badań, wraz ze sztabem podjął decyzję o rezygnacji z gry w turniejach w Rzymie oraz w Paryżu, czyli w wielkoszlemowym French Open.
"To dla mnie trudny czas, ale jestem pewien, że wyjdę z tego silniejszy" - napisał 22-latek.
- Mam przed sobą bardzo długą karierę, wiele lat gry, i forsowanie organizmu z myślą o tym, by zagrać w Roland Garros, może mi poważnie zaszkodzić w przyszłości - powiedział niedawno tenisista podczas konferencji prasowej plebiscytu Laureus, według wielu nieoficjalnie zapowiadając absencję w Paryżu.
Hiszpan triumfował we Francji dwukrotnie - w 2024 i 2025 roku.