Chowaniec bohaterem dnia na MP

Zawodnik AZS AWF Katowice w piątkowym finale na 50 m st. motylkowym uzyskał czas 23,45, co jest wynikiem lepszym niż minimum kwalifikacyjne na sierpniowe mistrzostwa Europy seniorów w Paryżu. Wśród kobiet na tym dystansie triumfowała Flawia Kamzol (SMS Galicja Kraków) z czasem 26,71.

Chowaniec popłynął też najszybciej na 100 m st. dowolnym, uzyskując czas 48,99. Tytuł mistrzyni Polski na tym dystansie zdobyła trzeci raz z rzędu Zuzanna Famulok (AZS AWF Katowice) z czasem 55,20. Oboje dołożyli do tego udział w piątkowych zwycięstwach sztafet z Katowic w finałach na 4x100 m st. zmiennym.

Ostatniego dnia zawodów po raz kolejny dobrze zaprezentowali się sportowcy młodego pokolenia - np. złote medale na 200 m st. zmiennym zdobyli 16-letnia Barbara Leśniewska (UKS GIM 92 Ursynów) i 18-letni Szymon Radzikowski (WKS Śląsk).

Najlepszym klubem mistrzostw został AZS AWF Katowice – 20 medali (10 złotych, po 5 srebrnych i brązowych). A Chowaniec – dzięki zdobyciu w sumie pięciu złotych medali w kategoriach indywidualnych i sztafetach - zajął pierwszą pozycję w rankingu multimedalistów.

W rozegranych na 50-metrowym basenie olsztyńskiej Aquasfery mistrzostwach Polski w pływaniu w kategorii open rywalizowało blisko 600 sportowców z ponad stu klubów.

Medaliści czwartego dnia MP:

Kobiety

50 m stylem motylkowym

1. Flawia Kamzol (SMS Galicja Kraków) 26,71

2. Paulina Peda (AZS AWF Katowice) 26,76

3. Wiktoria Piotrowska (AZS UW Warszawa) 26,82

100 m stylem dowolnym

1. Zuzanna Famulok (AZS AWF Katowice) 55,20

2. Kornelia Fiedkiewicz (Juvenia Wrocław) 55,38

3. Gabriela Bortlisz (Warszawianka - Wodny Park) 55,43

100 m stylem klasycznym

1. Dominika Sztandera (Juvenia Wrocław) 1.07,37 - minimum na ME

2. Barbara Mazurkiewicz (AZS UW Warszawa) 1.07,85

3. Ewa Wrona (AZS AWF Katowice) 1.09,17

200 m stylem zmiennym

1. Barbara Leśniewska (UKS GIM 92 Ursynów) 2.13,36 - minimum na ME

2. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 2.17,81

3. Marianna Rydyńska (MUKS Piętnastka) 2.18,71

1500 m stylem dowolnym

1. Klara Kowalska (AZS UMCS Lublin) 17.11,39

2. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 17,14,52

3. Iga Polak (Unia Oświęcim) 17.18,34

sztafeta 4x100 m stylem zmiennym

1. AZS AWF Katowice 4.09,40

(Gabriela Król, Ewa Wrona, Zuzanna Famulok, Iga Łapeta)

2. Juvenia Wrocław 4.09,78

(Alicja Szwabińska, Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Adrianna Szwabińska)

3. UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 4.11,06

(Zofia Kowalska-Frączyk, Gabriela Herbreder, Hanna Idzkiewicz, Barbara Leśniewska)

Mężczyźni

50 m stylem motylkowym

1. Mateusz Chowaniec (AZS AWF Katowice) 23,45 - minimum na ME

2. Kacper Czapla (MKP Szczecin) 23,67

3. Paweł Uryniuk (AZS UW Warszawa) 23,74

100 m stylem dowolnym

1. Mateusz Chowaniec (AZS AWF Katowice) 48,99

2. Przemysław Pietroń (AZS UMCS Lublin) 49,56

3. Ksawery Masiuk (AZS UW Warszawa) 49,71

100 m stylem klasycznym

1. Dawid Wiekiera (AZS KU Politechniki Opolskiej) 1.00,27 - minimum na ME

2. Jan Kałusowski (Trójka Łódź) 1.00,40

3. Jan Gajda (Trójka Łódź) 1.01,10

200 m stylem zmiennym

1. Szymon Radzikowski (WKS Śląsk) 2.02,76

2. Piotr Wiraszka (UKS GIM 92 Ursynów) 2.03,69

3. Michał Poprawa (AZS AWF Katowice) 2.04,66

800 m stylem dowolnym

1. Mikołaj Litoborski (OŚ AZS w Poznaniu) 8.02,22

2. Mikołaj Filipiak (Barrakuda Gdańsk) 8.10,93

3. Bartosz Staniszewski (MKP Szczecin) 8.11,42

sztafeta 4x100 m stylem zmiennym

1. AZS AWF Katowice 3.38,37

(Aleksander Sienkiewicz, Jakub Sagan, Jakub Majerski, Mateusz Chowaniec)

2. AZS UW Warszawa 3.38,82

(Ksawery Masiuk, Oliwier Misztal, Adrian Jaśkiewicz, Paweł Uryniuk)

3. AZS KU Politechniki Opolskiej 3.41,54

(Paweł Smoliński, Dawid Wiekiera, Maksymilian Kunicki, Szymon Mróz)

jc, PAP