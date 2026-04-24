Co tam się wydarzyło?! Szalona końcówka w hicie PKO BP Ekstraklasy

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Zabrze w piątkowym hicie PKO BP Ekstraklasy. Goście wygrali 2:1 po golu z rzutu karnego w samej końcówce.

Piłkarze Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze podczas spotkania

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Bartosz Mazurek (64-samobójcza), 1:1 Afimico Pululu (90+3), 1:2 Rafał Janicki (90+8-karny).

 

Żółte kartki - Jagiellonia Białystok: Bartosz Mazurek, Afimico Pululu, Kajetan Szmyt, Bartłomiej Wdowik. Górnik Zabrze: Ikia Dimi, Lukas Sadilek, Josema.

 

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Widzów: 19 015. 

BS, PAP
