Co tam się wydarzyło?! Szalona końcówka w hicie PKO BP Ekstraklasy
Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Zabrze w piątkowym hicie PKO BP Ekstraklasy. Goście wygrali 2:1 po golu z rzutu karnego w samej końcówce.
Piłkarze Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze podczas spotkania
Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Bartosz Mazurek (64-samobójcza), 1:1 Afimico Pululu (90+3), 1:2 Rafał Janicki (90+8-karny).
Żółte kartki - Jagiellonia Białystok: Bartosz Mazurek, Afimico Pululu, Kajetan Szmyt, Bartłomiej Wdowik. Górnik Zabrze: Ikia Dimi, Lukas Sadilek, Josema.
Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).
Widzów: 19 015.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stefan Ortega: Nie mieliśmy takich sytuacji jak Porto, ale myślę, że remis to sprawiedliwy wynik