Co za dzień! Kolejny medal Polski na ME

Kubaty w poprzednich fazach zawodów wygrała z Agnes Nygren (Szwecja) przy remisie 4:4, a w półfinale uległa Ukraince Irynie Koliadenko 0:11.

W walce o brąz pokonała 11:6 Iris Thiebaux z Francji.

To drugi medal dla Polski w piątek. Wcześniej Magdalena Głodek-Liszewska została mistrzynią Europy w kategorii do 57 kilogramów.

W czwartek Jowita Wrzesień (MOS CSiR Dąbrowa Górnicza) wywalczyła srebrny medal w kategorii do 59 kilogramów.

BS, Polsat Sport, PAP