Co za dzień! Kolejny medal Polski na ME
Natalia Kubaty sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy w zapasach. Reprezentantka Polski wygrała walkę o trzecie miejsce w kategorii do 65 kilogramów podczas imprezy trwającej w albańskiej Tiranie.
Kubaty w poprzednich fazach zawodów wygrała z Agnes Nygren (Szwecja) przy remisie 4:4, a w półfinale uległa Ukraince Irynie Koliadenko 0:11.
W walce o brąz pokonała 11:6 Iris Thiebaux z Francji.
To drugi medal dla Polski w piątek. Wcześniej Magdalena Głodek-Liszewska została mistrzynią Europy w kategorii do 57 kilogramów.
W czwartek Jowita Wrzesień (MOS CSiR Dąbrowa Górnicza) wywalczyła srebrny medal w kategorii do 59 kilogramów.
