Dramatyczna śmierć kolarza. Zmarł wskutek powikłań po urazie kolana. Jeździł wśród gwiazd

Nie żyje Cristian Camilo Munoz, były kolarz zespołu UAE Team Emirates. 30-letni Kolumbijczyk 18 kwietnia uczestniczył w kraksie podczas wyścigu Tour du Jura Cycliste i doznał urazu kolana. Zmarł sześć dni później wskutek powikłań medycznych i infekcji. Reprezentował ekipę Nu Columbia.

fot. PAP
fot. PAP
Fatalne wieści dobiegły ze środowiska kolarskiego. W wieku 30 lat zmarł Cristian Camilo Munoz.

 

Ostatnim wyścigiem Kolumbijczyka była odbywająca się 18 kwietnia jednodniówka Tour du Jura Cycliste. Zawodnik Nu Columbia uczestniczył w kraksie, doznając urazu kolana.

 

Kolejne doby Munoz spędził w szpitalu. Tam rozwinęły się powikłania medyczne oraz infekcje, wskutek których zmarł 24 kwietnia.

 

W przeszłości Kolumbijczyk był kolarzem jednej z najlepszych drużyn świata - UAE Team Emirates. Reprezentował tę ekipę w latach 2019-2021, będąc zespołowym kolegą między innymi Słoweńca Tadeja Pogacara.

 

Do największych sukcesów Munoza należy zwycięstwo etapowe podczas wyścigu Giro Ciclistico d'Italia w 2018 roku. Pokonał wtedy takie nazwiska, jak Rosjanin Aleksandr Własow czy Portugalczyk Joao Almeida.

jc, Polsat Sport
CRISTIAN CAMILO MUNOZINNEKOLARSTWOKOLARSTWO SZOSOWENU COLUMBIAPOGACARTADEJ POGACARTOUR DU JURA CYCLISTETOUR DU JURA CYCLISTE 2026UAE TEAM EMIRATES
