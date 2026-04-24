Dramatyczna śmierć kolarza. Zmarł wskutek powikłań po urazie kolana. Jeździł wśród gwiazd
Nie żyje Cristian Camilo Munoz, były kolarz zespołu UAE Team Emirates. 30-letni Kolumbijczyk 18 kwietnia uczestniczył w kraksie podczas wyścigu Tour du Jura Cycliste i doznał urazu kolana. Zmarł sześć dni później wskutek powikłań medycznych i infekcji. Reprezentował ekipę Nu Columbia.
Fatalne wieści dobiegły ze środowiska kolarskiego. W wieku 30 lat zmarł Cristian Camilo Munoz.
Ostatnim wyścigiem Kolumbijczyka była odbywająca się 18 kwietnia jednodniówka Tour du Jura Cycliste. Zawodnik Nu Columbia uczestniczył w kraksie, doznając urazu kolana.
Kolejne doby Munoz spędził w szpitalu. Tam rozwinęły się powikłania medyczne oraz infekcje, wskutek których zmarł 24 kwietnia.
W przeszłości Kolumbijczyk był kolarzem jednej z najlepszych drużyn świata - UAE Team Emirates. Reprezentował tę ekipę w latach 2019-2021, będąc zespołowym kolegą między innymi Słoweńca Tadeja Pogacara.
Do największych sukcesów Munoza należy zwycięstwo etapowe podczas wyścigu Giro Ciclistico d'Italia w 2018 roku. Pokonał wtedy takie nazwiska, jak Rosjanin Aleksandr Własow czy Portugalczyk Joao Almeida.