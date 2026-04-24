Ekstraliga rugby. Czy Pogoń złamie Ogniwo?

Robert Małolepszy

Pogoń Awenta Siedlce kontra Energa Ogniwo Sopot to absolutny hit III kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraligi rugby. Gospodarze to aktualni mistrzowie Polski, goście lider tabeli i jedyna niepokonana w tym sezonie drużyna w rozgrywkach.

Jeśli Pogoń Awenta Siedlce pokona Ogniwo zostanie liderem. Jeśli wygra Ogniwo, sopocianie zapewnią sobie pierwsze miejsce na koniec fazy grupowej!

Ogniwo jedzie do Siedlce w glorii zwycięstwa, jakie odniosło tydzień temu na własnym boisku. Sopocianie, po ultra zaciętym meczu, pokonali 29:28 sochaczewski ORLEN Orkan, a finałową akcję, która dała im zwycięstwo, przeprowadzili w doliczonym czasie gry, a po jej zakończeniu sędzia odgwizdał koniec meczu.

 

Ekstraliga rugby: Pogoń – Ogniwo jaki był wynik ostatniego meczu?

 

Tym samym ogniwiacy powtórzyli wyczyn z rundy jesiennej. We wrześniu zeszłego roku też pokonali Orkan jednym punktem i też w ostatniej akcji meczu. Wtedy grali na wyjeździe. Teraz marzy im się pokonanie mistrzów Polski. Jesienią w Sopocie padł remis 17:17. Dzięki temu wynikowi Ogniwo pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w Ekstralidze. Pogoń przegrała bowiem jesienią 24:26 na własnym stadionie z Orkanem.

 

Między tymi trzema drużynami do końca fazy grupowej będzie się toczyć walka o zwycięstwo w grupie mistrzowskiej, co daje dwie bardzo ważne przewagi w decydującej, finałowej części sezonu. Zwycięzca grupy gra w półfinale z czwartą drużyną i unika morderczych starć, jakie będą czekać drugą i trzecią ekipę tej części sezonu. No i jeśli awansuje do finału, a będzie to dużo łatwiejsze, zorganizuje go na własnym stadionie.

 

Ekstraliga rugby: Pogoń – Ogniwo o co toczy się gra?

 

Jeśli Ogniwo wygra w niedzielę w Siedlcach, praktycznie zapewni sobie oba cele. Wprawdzie do rozegrania pozostaną jeszcze dwie kolejki, ale w starciach z Arką i Juvenią będzie zdecydowanym faworytem i porażka byłaby gigantyczną sensacją. Jeśli wygra Pogoń – wyjdzie na czoło tabeli, ale do pokonania będzie miała jeszcze jeden stopień. 10 maja pojedzie do Sochaczewa. Mecz Pogoń – Orkan ostatecznie ustali kolejność pierwszej trójki.

 

W niedzielę w Siedlcach lekkim faworytem będzie Pogoń. Wprawdzie gospodarze nie mieli jeszcze tej wiosny realnego sprawdzianu swej siły w potyczkach ligowych, oba dotychczasowe mecze (z Arką i Juvenią) wygrali bardzo pewnie, ale to Pogoń jest w najlepszym, meczowym rytmie. Mistrzowie Polski mieli międzynarodowe przygotowania i sparingi przed sezonem i są w pełni przygotowani do starcia z Ogniwem.

Sopocianie na pewno są trochę poobijani po ubiegłotygodniowej batalii z Orkanem, ale nie stracili w niej żadnego zawodnika. Sochaczewianie złożyli wprawdzie wniosek do Komisji Gier i Dyscypliny o ukaranie dwóch zawodników sopockiej ekipy za grę brutalną, ale procedura dopiero ruszyła, przed meczem na pewno nie zostanie zakończona, więc Ogniwo w Siedlcach zjawi się w komplecie.

 

Ekstraliga rugby: Super ważny mecz w Gdyni

Super ważny będzie też mecz w Gdyni. Jeśli Life Style Catering Arka pokona Juvenię, zapewni sobie miejsce w pierwszej czwórce. Gdynia w poprzedniej kolejce pokonała Budowlanych z Lublina 61:28 i to na wyjeździe. Juvenia przegrała 22:52 z Pogonią na własnym boisku, ale niech nikogo nie zmyli ten wynik. Krakowianie zagrali naprawdę dobry mecz. I do Gdyni na pewno pojadą walczyć o zwycięstwo. Szykuje się naprawdę dobre widowisko.

 

Ekstraliga rugby: Kłopoty Budowlanych z Lublina

W niedzielnym meczu w Sochaczewie faworyt jest tylko jeden – trzeci w tabeli ORLEN Orkan musi wygrać za pięć punktów z PGE Edach Budowlanymi Lublin, by utrzymać kontakt z Ogniwem i Pogonią. A w przypadku zwycięstwa Pogoni może nawet awansować na drugie miejsce w tabeli. Ma więc o co się bić. Lublinian czeka ciężka przeprawa.

 

Budowlani właśnie stracili jednego ze swoich kluczowych zawodników – Gerharda Thiriona, który musiał wrócić przedwcześnie (względy rodzinne) do Namibii. W ostatnim meczu stracili też z powodu kontuzji swego najsilniejszego gracza I linii Robinzona Kelberashvilego i nie jest to jedyna kontuzja, jaką mają wśród kluczowych zawodników. Ekipę Andrzeja Kozaka czeka bardzo ciężki koniec sezonu. Każdy mecz to będzie dla nich walka o przetrwanie.

 

Ekstraliga rugby. Grupa mistrzowska, terminarz spotkań III kolejki
Life Style Catering RC Arka Gdynia v RzKS Juvenia Kraków (sobota, godz. 16.00)
ORLEN Orkan Sochaczew v PGE Edach Budowlani Lublin (niedziela, godz. 15.30)
Awenta Pogoń Siedlce v Energa Ogniwo Sopot (niedziela, godz. 18.00).

Robert Małolepszy/Materiały prasowe
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sebastian Świderski: Jesteśmy jednogłośnie przeciwni temu, co się dzieje z PKOl
Zobacz także

