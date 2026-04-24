Ekstraliga rugby. Czy Pogoń złamie Ogniwo?

Ogniwo jedzie do Siedlce w glorii zwycięstwa, jakie odniosło tydzień temu na własnym boisku. Sopocianie, po ultra zaciętym meczu, pokonali 29:28 sochaczewski ORLEN Orkan, a finałową akcję, która dała im zwycięstwo, przeprowadzili w doliczonym czasie gry, a po jej zakończeniu sędzia odgwizdał koniec meczu.

Ekstraliga rugby: Pogoń – Ogniwo jaki był wynik ostatniego meczu?

Tym samym ogniwiacy powtórzyli wyczyn z rundy jesiennej. We wrześniu zeszłego roku też pokonali Orkan jednym punktem i też w ostatniej akcji meczu. Wtedy grali na wyjeździe. Teraz marzy im się pokonanie mistrzów Polski. Jesienią w Sopocie padł remis 17:17. Dzięki temu wynikowi Ogniwo pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w Ekstralidze. Pogoń przegrała bowiem jesienią 24:26 na własnym stadionie z Orkanem.

Między tymi trzema drużynami do końca fazy grupowej będzie się toczyć walka o zwycięstwo w grupie mistrzowskiej, co daje dwie bardzo ważne przewagi w decydującej, finałowej części sezonu. Zwycięzca grupy gra w półfinale z czwartą drużyną i unika morderczych starć, jakie będą czekać drugą i trzecią ekipę tej części sezonu. No i jeśli awansuje do finału, a będzie to dużo łatwiejsze, zorganizuje go na własnym stadionie.

Ekstraliga rugby: Pogoń – Ogniwo o co toczy się gra?

Jeśli Ogniwo wygra w niedzielę w Siedlcach, praktycznie zapewni sobie oba cele. Wprawdzie do rozegrania pozostaną jeszcze dwie kolejki, ale w starciach z Arką i Juvenią będzie zdecydowanym faworytem i porażka byłaby gigantyczną sensacją. Jeśli wygra Pogoń – wyjdzie na czoło tabeli, ale do pokonania będzie miała jeszcze jeden stopień. 10 maja pojedzie do Sochaczewa. Mecz Pogoń – Orkan ostatecznie ustali kolejność pierwszej trójki.

W niedzielę w Siedlcach lekkim faworytem będzie Pogoń. Wprawdzie gospodarze nie mieli jeszcze tej wiosny realnego sprawdzianu swej siły w potyczkach ligowych, oba dotychczasowe mecze (z Arką i Juvenią) wygrali bardzo pewnie, ale to Pogoń jest w najlepszym, meczowym rytmie. Mistrzowie Polski mieli międzynarodowe przygotowania i sparingi przed sezonem i są w pełni przygotowani do starcia z Ogniwem.

Sopocianie na pewno są trochę poobijani po ubiegłotygodniowej batalii z Orkanem, ale nie stracili w niej żadnego zawodnika. Sochaczewianie złożyli wprawdzie wniosek do Komisji Gier i Dyscypliny o ukaranie dwóch zawodników sopockiej ekipy za grę brutalną, ale procedura dopiero ruszyła, przed meczem na pewno nie zostanie zakończona, więc Ogniwo w Siedlcach zjawi się w komplecie.

Ekstraliga rugby: Super ważny mecz w Gdyni

Super ważny będzie też mecz w Gdyni. Jeśli Life Style Catering Arka pokona Juvenię, zapewni sobie miejsce w pierwszej czwórce. Gdynia w poprzedniej kolejce pokonała Budowlanych z Lublina 61:28 i to na wyjeździe. Juvenia przegrała 22:52 z Pogonią na własnym boisku, ale niech nikogo nie zmyli ten wynik. Krakowianie zagrali naprawdę dobry mecz. I do Gdyni na pewno pojadą walczyć o zwycięstwo. Szykuje się naprawdę dobre widowisko.

Ekstraliga rugby: Kłopoty Budowlanych z Lublina

W niedzielnym meczu w Sochaczewie faworyt jest tylko jeden – trzeci w tabeli ORLEN Orkan musi wygrać za pięć punktów z PGE Edach Budowlanymi Lublin, by utrzymać kontakt z Ogniwem i Pogonią. A w przypadku zwycięstwa Pogoni może nawet awansować na drugie miejsce w tabeli. Ma więc o co się bić. Lublinian czeka ciężka przeprawa.

Budowlani właśnie stracili jednego ze swoich kluczowych zawodników – Gerharda Thiriona, który musiał wrócić przedwcześnie (względy rodzinne) do Namibii. W ostatnim meczu stracili też z powodu kontuzji swego najsilniejszego gracza I linii Robinzona Kelberashvilego i nie jest to jedyna kontuzja, jaką mają wśród kluczowych zawodników. Ekipę Andrzeja Kozaka czeka bardzo ciężki koniec sezonu. Każdy mecz to będzie dla nich walka o przetrwanie.

Ekstraliga rugby. Grupa mistrzowska, terminarz spotkań III kolejki

Life Style Catering RC Arka Gdynia v RzKS Juvenia Kraków (sobota, godz. 16.00)

ORLEN Orkan Sochaczew v PGE Edach Budowlani Lublin (niedziela, godz. 15.30)

Awenta Pogoń Siedlce v Energa Ogniwo Sopot (niedziela, godz. 18.00).

