Faworyt za mocny dla Hurkacza. Polak odpadł z turnieju w Madrycie

Krystian NatońskiTenis

Na drugiej rundzie skończyła się przygoda Huberta Hurkacza z turniejem ATP w Madrycie. Polak przegrał ze znacznie wyżej notowanym Lorenzo Musettim 4:6, 6:7 (4-7).

Hubert Hurkacz przegrał z Lorenzo Musettim w Madrycie
fot. PAP
Było to piąte starcie obu singlistów w historii. Dotychczasowy bilans był remisowy. Polak dwukrotnie potrafił pokonać Włocha na Wimbledonie, podczas gdy reprezentant Italii odnosił zwycięstwa w turniejach w Rzymie i Rotterdamie.

 

Teraz jeden i drugi spotkali się w stolicy Hiszpanii. Dla będącego na 63. pozycji w rankingu Polaka był to drugi mecz tego turnieju. W pierwszej rundzie pokonał Jaimego Farię z Portugalii, natomiast Musetti jako turniejowa "szóstka" czekał na rywala.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wśród gwiazd Realu Madryt, Rafy Nadala i Jannika Sinnera! Sceny na Santiago Bernabeu

 

Pojedynek zapowiadał się ciekawie. Hurkacz chciał z pewnością udowodnić, że jego miejsce należy do ścisłej czołówki i kwestią czasu jest, kiedy ponownie zawita do grona najlepszych w rankingu ATP. Niestety, pierwszy set źle rozpoczął się dla Wrocławianina, który przegrał już pierwszego gema przy swoim serwisie. Musetti dodatkowo przełamał go w piątym gemie i mimo porażki w kolejnym, wygrał tę partię 6:4.

 

W drugim secie kibice byli świadkami większych emocji i wymiany ciosów, ponieważ żaden z tenisistów nie potrafił przełamać rywala. To oznaczało konieczność rozegrania tie-breaka. W nim obaj gracze kilkukrotnie wygrywali piłki przy nieswoim serwisie, ale o jedną piłkę lepszy był Musetti.

 

Dziewiąty w światowym zestawieniu Włoch wygrał ostatecznie w dwóch setach i awansował do trzeciej rundy turnieju kosztem Polaka.

 

Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti 4:6, 6:7 (4-7)

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu
Zobacz także

