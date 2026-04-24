Faworyt za mocny dla Hurkacza. Polak odpadł z turnieju w Madrycie

Było to piąte starcie obu singlistów w historii. Dotychczasowy bilans był remisowy. Polak dwukrotnie potrafił pokonać Włocha na Wimbledonie, podczas gdy reprezentant Italii odnosił zwycięstwa w turniejach w Rzymie i Rotterdamie.

Teraz jeden i drugi spotkali się w stolicy Hiszpanii. Dla będącego na 63. pozycji w rankingu Polaka był to drugi mecz tego turnieju. W pierwszej rundzie pokonał Jaimego Farię z Portugalii, natomiast Musetti jako turniejowa "szóstka" czekał na rywala.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wśród gwiazd Realu Madryt, Rafy Nadala i Jannika Sinnera! Sceny na Santiago Bernabeu

Pojedynek zapowiadał się ciekawie. Hurkacz chciał z pewnością udowodnić, że jego miejsce należy do ścisłej czołówki i kwestią czasu jest, kiedy ponownie zawita do grona najlepszych w rankingu ATP. Niestety, pierwszy set źle rozpoczął się dla Wrocławianina, który przegrał już pierwszego gema przy swoim serwisie. Musetti dodatkowo przełamał go w piątym gemie i mimo porażki w kolejnym, wygrał tę partię 6:4.

W drugim secie kibice byli świadkami większych emocji i wymiany ciosów, ponieważ żaden z tenisistów nie potrafił przełamać rywala. To oznaczało konieczność rozegrania tie-breaka. W nim obaj gracze kilkukrotnie wygrywali piłki przy nieswoim serwisie, ale o jedną piłkę lepszy był Musetti.

Dziewiąty w światowym zestawieniu Włoch wygrał ostatecznie w dwóch setach i awansował do trzeciej rundy turnieju kosztem Polaka.

Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti 4:6, 6:7 (4-7)

