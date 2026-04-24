Fornal o krok od mistrzostwa! Rollercoaster zakończony tie-breakiem

W Turcji rywalizacja o mistrzostwo toczy się do trzech zwycięstw. W pierwszym meczu Ziraat wygrał u siebie 3:1, stawiając tym samym pierwszy krok w kierunku zdobycia złota. Teraz siatkarze ze stolicy postawili kolejny.

By to zrobić, mieli jednak spore problemy. Fornal i spółka przegrali pierwsze dwie odsłony i wydawało się, że stan rywalizacji finałowej się wyrówna. Tak się jednak nie stało. Goście wzięli się w garść i nie tylko odrobili stratę, ale też po tie-breaku rozstrzygnęli losy tego spotkania na swoją korzyść.

Duży udział w końcowym zwycięstwie miał Fornal. Polski przyjmujący zdobył 18 punktów: 12 atakiem, cztery zagrywką i dwa blokiem. Zanotował także 48% pozytywnego przyjęcia.

Ziraat jest jednym z uczestników zaplanowanego na maj turnieju Final Four CEV Ligi Mistrzów. Turecki zespół zmierzy się w półfinale z polskim klubem Aluron CMC Wartą Zawiercie. W drugiej parze zagrają Sir Safety Perugia oraz PGE Projekt Warszawa.

Galatasaray - Ziraat Bankasi Ankara 2:3 (25:23, 25:17, 19:25, 11:25, 9:15)

