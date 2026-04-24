Górnik z ligowym zwycięstwem!

Obie ekipy na początku grały nerwowo i mało skutecznie. Dopiero po późniejszym trafieniu Dariusza Wyki to goście byli lepsi o cztery punkty. Do remisu doprowadzali jednak zarówno Isaiah Cousins, jak i Aljaz Kunc. Ostatecznie po trafieniu Grzegorza Kulki po 10 minutach było 10:14.

W drugiej kwarcie Wałbrzyszanie dość szybko uciekali nawet na 10 punktów dzięki zagraniom Taurasa Jogeli oraz Avery’ego Andersona. Kunc oraz Brenk starali się na to reagować trafieniami z dystansu. Ciągle to goście byli jednak stroną przeważającą - zwalniali tempo gry i starali się grać skutecznie. Po kolejnej akcji Andersona pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:42.

Po przerwie drużyna trenera Andrzeja Adamka ciągle utrzymywała sporą przewagę nad rywalami - po następnym zagraniu Grzegorza Kulki wynosiła ona 16 punktów. Późniejsza trójka Lovella Cabbila oznaczała nawet 22 punkty różnicy. Aljaz Kunc co prawda starał się na to odpowiadać, ale w tym fragmencie to było zdecydowanie za mało. Avery Anderson ustalił wynik po 30 minutach na 51:71.

Czwarta kwarta już niczego nie zmieniała - ekipa trenera Srdjana Suboticia nie była w stania nawiązać rywalizacji. Swoje rzuty nadal trafiali Anderson oraz Kulka, a po rzutach wolnych Ryana Taylora przewaga wynosiła aż 28 punktów. Ostatecznie Górnik Zamek Książ wygrał pewnie - 96:73.

Po 18 punktów dla gości rzucili Lovell Cabbil oraz Avery Anderson. Aljaz Kunc zdobył dla gospodarzy 17 punktów i 6 zbiórek.

Skrót meczu Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Górnik Zamek Książ Wałbrzych w załączonym materiale wideo:

