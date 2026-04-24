Iga Świątek - Ann Li. Relacja live i wynik na żywo

W czwartek Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem czwartym polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Li (nr 31.), która w drugiej rundzie pokonała swoją rodaczkę Alycię Parks 6:2, 6:7 (5-7), 6:3.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Wielki przewrót w WTA stał się faktem. Dwa lata i dość

Raszynianka po raz pierwszy zagra z notowaną na 34. miejscu w światowym rankingu Amerykanką.

Przypomnijmy, że Polka w 2024 roku wygrała turniej w Madrycie, a rok wcześniej przegrała z finale z Białorusinką Aryną Sabalenką, która trzykrotnie zdobyła tytuł w stolicy Hiszpanii.

Jak Świątek poradzi sobie w tym roku w Madrycie?

