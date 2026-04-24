Kapitalny dzień Polski na ME! Czwarty medal stał się faktem

Sporty walki

Wiktoria Chołuj sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Europy w zapasach. Reprezentantka Polski przegrała finałową walkę w kategorii do 72 kilogramów podczas imprezy trwającej w albańskiej Tiranie.

Zawodniczka w czerwonym stroju z numerem startowym stoi na macie, opierając się na nogach. Obok niej klęczy zawodniczka w niebieskim stroju. Sędzia stoi po lewej stronie.
fot. PAP
Wiktoria Chołuj

Chołuj w poprzednich walkach pokonała Karolinę Pok (Węgry) 7:1, a w półfinale była lepsza od Turczynki Buse Cavusoglu Tosun 8:2, rewanżując się za porażkę w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku.

 

W walce o złoto zawodniczka AKS Białogard przegrała 3:5 z z Ukrainką Nadią Sokołowską.

 

To trzeci medal dla Polski w piątek. Wcześniej Magdalena Głodek-Liszewska została mistrzynią Europy w kategorii do 57 kilogramów, a następnie po brąz w kategorii do 65 kilogramów sięgnęła Natalia Kubaty.

 

W czwartek Jowita Wrzesień (MOS CSiR Dąbrowa Górnicza) wywalczyła srebrny medal w kategorii do 59 kilogramów.

BS, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
SPORTY WALKIZAPASY
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 