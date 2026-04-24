Kapitalny dzień Polski na ME! Czwarty medal stał się faktem

Chołuj w poprzednich walkach pokonała Karolinę Pok (Węgry) 7:1, a w półfinale była lepsza od Turczynki Buse Cavusoglu Tosun 8:2, rewanżując się za porażkę w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku.

W walce o złoto zawodniczka AKS Białogard przegrała 3:5 z z Ukrainką Nadią Sokołowską.

To trzeci medal dla Polski w piątek. Wcześniej Magdalena Głodek-Liszewska została mistrzynią Europy w kategorii do 57 kilogramów, a następnie po brąz w kategorii do 65 kilogramów sięgnęła Natalia Kubaty.

W czwartek Jowita Wrzesień (MOS CSiR Dąbrowa Górnicza) wywalczyła srebrny medal w kategorii do 59 kilogramów.

