Kiedy grają polskie siatkarki w sezonie reprezentacyjnym? Terminarz
Już w maju reprezentacja Polski siatkarek pod wodzą Stefano Lavariniego rozpocznie kolejny sezon kadrowy. Gdzie i kiedy gra reprezentacja Polski? Sprawdź terminarz turniejów.
Na sam początek sezonu reprezentację Polski czeka start w prestiżowym turnieju towarzyskim AIA Aequilibrium Cup Women Elite w Genui w dniach 22-24 maja. Biało-Czerwone zmierzą się w nim z gigantami kobiecej siatkówki - Turcją, Serbią oraz Włochami.
Kolejnym przystankiem w reprezentacyjnej trasie będzie Liga Narodów, która zostanie rozegrana między 3 czerwca i 26 lipca. Tradycyjnie została ona podzielona na trzy turnieje interkontynentalne, które zwieńczy rywalizacja w finale w Makau. W pierwszym tygodniu zmagań Biało-Czerwone będą grały w Nankin, a później kolejno w Bangkoku i Osace.
Stacją końcową międzynarodowych rozgrywek są mistrzostwa Europy, które w terminie 21 sierpnia - 6 września odbędą się w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Tytułu będzie broniła reprezentacja Turcji. Późniejsze triumfatorki w czempionacie w 2023 roku wyeliminowały w ćwierćfinale reprezentację Polski.
Należy wspomnieć, że w terminarzu Polek mogą pojawić się kolejne spotkania. Biało-Czerwone w poprzednich latach, w ramach przygotowań do najważniejszych turniejów, często rozgrywały mecze towarzyskie. Tak może być i tym razem.
Mecze polskich siatkarek w 2026 roku. Terminarz:
Turniej towarzyski siatkarek w Genui:
22 maja, godz. 16:30: Polska - Turcja
23 maja, godz. 16:30: Polska - Serbia
24 maja, godz. 20:00: Polska - Włochy