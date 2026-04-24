Kiedy grają polskie siatkarki w sezonie reprezentacyjnym? Terminarz

Na sam początek sezonu reprezentację Polski czeka start w prestiżowym turnieju towarzyskim AIA Aequilibrium Cup Women Elite w Genui w dniach 22-24 maja. Biało-Czerwone zmierzą się w nim z gigantami kobiecej siatkówki - Turcją, Serbią oraz Włochami.

ZOBACZ TAKŻE: Lavarini powołał kadrę, mistrzyni Europy komentuje. "Nie pozostaje nic innego, jak ją wspierać"

Kolejnym przystankiem w reprezentacyjnej trasie będzie Liga Narodów, która zostanie rozegrana między 3 czerwca i 26 lipca. Tradycyjnie została ona podzielona na trzy turnieje interkontynentalne, które zwieńczy rywalizacja w finale w Makau. W pierwszym tygodniu zmagań Biało-Czerwone będą grały w Nankin, a później kolejno w Bangkoku i Osace.

Stacją końcową międzynarodowych rozgrywek są mistrzostwa Europy, które w terminie 21 sierpnia - 6 września odbędą się w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Tytułu będzie broniła reprezentacja Turcji. Późniejsze triumfatorki w czempionacie w 2023 roku wyeliminowały w ćwierćfinale reprezentację Polski.

Należy wspomnieć, że w terminarzu Polek mogą pojawić się kolejne spotkania. Biało-Czerwone w poprzednich latach, w ramach przygotowań do najważniejszych turniejów, często rozgrywały mecze towarzyskie. Tak może być i tym razem.

Mecze polskich siatkarek w 2026 roku. Terminarz:

Turniej towarzyski siatkarek w Genui:

22 maja, godz. 16:30: Polska - Turcja

23 maja, godz. 16:30: Polska - Serbia

24 maja, godz. 20:00: Polska - Włochy