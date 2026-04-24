Kłopoty Sinnera w Madrycie! Rywal spoza TOP 100 rankingu zaskoczył lidera

Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

Najwyżej rozstawionym tenisistą w stolicy Hiszpanii jest lider rankingu Jannik Sinner. Włoch w pierwszej rundzie miał wolny los, natomiast w drugiej mierzył się ze 104. na światowej liście Francuzem Benjaminem Bonzim.

Premierowa partia miała zaskakujący przebieg. Rozstrzygnęła się dopiero w tie-breaku, w którym nieoczekiwanie lepszy wynikiem 8:6 okazał się niżej notowany zawodnik.

Sinner zdołał jednak odwrócić losy pojedynku. W drugim secie triumfował zdecydowanie, bo stracił zaledwie jednego gema. Decydujący akt padł łupem Włocha do czterech.

Lider światowej listy zameldował się tym samym w trzeciej fazie Mutua Madrid Open. Tam jego przeciwnikiem będzie Duńczyk Elmer Moller.

Jannik Sinner - Benjamin Bonzi 6:7(6), 6:1, 6:4

