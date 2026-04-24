Kłopoty Sinnera w Madrycie! Rywal spoza TOP 100 rankingu zaskoczył lidera

Lider światowej listy Jannik Sinner gra dalej w turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. W spotkaniu drugiej rundy przeciwko 104. w rankingu Benjaminowi Bonziemu nie obyło się jednak bez problemów. Włoch musiał bowiem odrabiać stratę seta.

Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

 

Najwyżej rozstawionym tenisistą w stolicy Hiszpanii jest lider rankingu Jannik Sinner. Włoch w pierwszej rundzie miał wolny los, natomiast w drugiej mierzył się ze 104. na światowej liście Francuzem Benjaminem Bonzim.

 

Premierowa partia miała zaskakujący przebieg. Rozstrzygnęła się dopiero w tie-breaku, w którym nieoczekiwanie lepszy wynikiem 8:6 okazał się niżej notowany zawodnik.

 

Sinner zdołał jednak odwrócić losy pojedynku. W drugim secie triumfował zdecydowanie, bo stracił zaledwie jednego gema. Decydujący akt padł łupem Włocha do czterech.

 

Lider światowej listy zameldował się tym samym w trzeciej fazie Mutua Madrid Open. Tam jego przeciwnikiem będzie Duńczyk Elmer Moller.

 

Jannik Sinner - Benjamin Bonzi 6:7(6), 6:1, 6:4

 

Skrót meczu Jannik Sinner - Benjamin Bonzi w załączonym materiale wideo:

 

