Koszmarna diagnoza reprezentanta Polski! Może nie zagrać do końca sezonu
Jak poinformował Robin van Persie, Jakub Moder doznał kolejnego poważnego urazu. Szkoleniowiec Feyenoordu Rotterdam przekazał podczas konferencji prasowej, że reprezentant Polski najprawdopodobniej nie zagra już do końca obecnego sezonu.
Choć początki 27-latka w Feyenoordzie po transferze z angielskiego Brighton & Hove Albion zwiastowały powrót na właściwe tory, to już minionego lata pomocnik nabawił się przepukliny kręgosłupa, która wyłączyła go z gry niemal na cały 2025 rok.
Polak wrócił na murawę dopiero pod koniec stycznia bieżącego roku i szybko odzyskał miejsce w składzie. Radość z regularnych występów nie trwała jednak długo. Po spotkaniu 30. kolejki Eredivisie przeciwko NEC Nijmegen, w którym wystąpił w pełnym wymiarze czasowym, Moder przestał pojawiać się na treningach zespołu.
Początkowe doniesienia holenderskich mediów szybko znalazły oficjalne potwierdzenie. Głos w sprawie stanu zdrowia swojego podopiecznego zabrał sam Robin van Persie podczas konferencji prasowej przed starciem z FC Groningen.
- Jeśli chodzi o Modera, nie mam tak optymistycznych informacji. W sobotę nie wystąpi i prawdopodobnie nie zobaczymy go już na boisku do końca sezonu. To dla nas bardzo duża strata. Niestety, doznał kolejnej kontuzji - przyznał holenderski szkoleniowiec.