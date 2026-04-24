Koszmarna diagnoza reprezentanta Polski! Może nie zagrać do końca sezonu

Choć początki 27-latka w Feyenoordzie po transferze z angielskiego Brighton & Hove Albion zwiastowały powrót na właściwe tory, to już minionego lata pomocnik nabawił się przepukliny kręgosłupa, która wyłączyła go z gry niemal na cały 2025 rok.

Polak wrócił na murawę dopiero pod koniec stycznia bieżącego roku i szybko odzyskał miejsce w składzie. Radość z regularnych występów nie trwała jednak długo. Po spotkaniu 30. kolejki Eredivisie przeciwko NEC Nijmegen, w którym wystąpił w pełnym wymiarze czasowym, Moder przestał pojawiać się na treningach zespołu.

Początkowe doniesienia holenderskich mediów szybko znalazły oficjalne potwierdzenie. Głos w sprawie stanu zdrowia swojego podopiecznego zabrał sam Robin van Persie podczas konferencji prasowej przed starciem z FC Groningen.

- Jeśli chodzi o Modera, nie mam tak optymistycznych informacji. W sobotę nie wystąpi i prawdopodobnie nie zobaczymy go już na boisku do końca sezonu. To dla nas bardzo duża strata. Niestety, doznał kolejnej kontuzji - przyznał holenderski szkoleniowiec.