Magazyn #7Strefa - 25.04. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa. Sprawdź szczegóły transmisji siatkarskiego programu.
W piątkowym magazynie #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Szymon Szlendak (kierownik reprezentacji siatkarek) Damian Dacewicz (ekspert Polsatu Sport).
Nasze tematy to:
- Plusliga – w sobotę zaczynamy walkę o medale.
- W TauronLidze już w ten weekend możemy zakończyć sezon.
- Powołania Stefano Lavariniego - na liście szkoleniowca brakuje kilku czołowych zawodniczek, które same zrezygnowały z gry w kadrze.
- Połączymy się z mistrzynią Włoch Joanną Wołosz, która opowie o sezonie i przygotowaniach do finałowego turnieju Ligi Mistrzyń, który odbędzie się już za tydzień.
- Jakub Bednaruk tradycyjnie przeanalizuje najbardziej kontrowersyjne i najlepsze akcje minionego tygodnia.
- Bożena Pieczko udała się do Sosnowca, aby porozmawiać z Bartoszem Kwolkiem oraz Marcinem Komendą przed pierwszym meczem finałowym.
Program w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Transmisja online w Polsat Box Go.