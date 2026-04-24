Magazyn #7Strefa - 25.04. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa. Sprawdź szczegóły transmisji siatkarskiego programu.

Grafika z logotypem "#7Strefa" w kolorach srebrnym i pomarańczowym na niebieskim tle z elementami graficznymi.
fot. Polsat Sport
Magazyn #7Strefa. Gdzie obejrzeć?

W piątkowym magazynie #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Szymon Szlendak (kierownik reprezentacji siatkarek) Damian Dacewicz (ekspert Polsatu Sport).

 

Nasze tematy to:

 

- Plusliga – w sobotę zaczynamy walkę o medale.

 

- W TauronLidze już w ten weekend możemy zakończyć sezon.

 

- Powołania Stefano Lavariniego - na liście szkoleniowca brakuje kilku czołowych zawodniczek, które same zrezygnowały z gry w kadrze.

 

- Połączymy się z mistrzynią Włoch Joanną Wołosz, która opowie o sezonie i przygotowaniach do finałowego turnieju Ligi Mistrzyń, który odbędzie się już za tydzień.

 

- Jakub Bednaruk tradycyjnie przeanalizuje najbardziej kontrowersyjne i najlepsze akcje minionego tygodnia.

 

- Bożena Pieczko udała się do Sosnowca, aby porozmawiać z Bartoszem Kwolkiem oraz Marcinem Komendą przed pierwszym meczem finałowym.

 

Program w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Transmisja online w Polsat Box Go.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu
Zobacz także

