Magazyn #7Strefa - 25.04. Transmisja TV i stream online

W piątkowym magazynie #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Szymon Szlendak (kierownik reprezentacji siatkarek) Damian Dacewicz (ekspert Polsatu Sport).

Nasze tematy to:

- Plusliga – w sobotę zaczynamy walkę o medale.

- W TauronLidze już w ten weekend możemy zakończyć sezon.

- Powołania Stefano Lavariniego - na liście szkoleniowca brakuje kilku czołowych zawodniczek, które same zrezygnowały z gry w kadrze.

- Połączymy się z mistrzynią Włoch Joanną Wołosz, która opowie o sezonie i przygotowaniach do finałowego turnieju Ligi Mistrzyń, który odbędzie się już za tydzień.

- Jakub Bednaruk tradycyjnie przeanalizuje najbardziej kontrowersyjne i najlepsze akcje minionego tygodnia.

- Bożena Pieczko udała się do Sosnowca, aby porozmawiać z Bartoszem Kwolkiem oraz Marcinem Komendą przed pierwszym meczem finałowym.

Program w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Transmisja online w Polsat Box Go.

Polsat Sport